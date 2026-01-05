Alegrón para 54 parroquias de Guadalajara: la Diócesis les perdona hasta el 25 % de la deuda por el Año Jubilar

La Diócesis de Sigüenza-Guadalajara ha aprobado la condonación parcial de la deuda que 54 parroquias mantenían con el Obispado, una medida impulsada por el obispo Julián Ruiz Martorell con motivo del Año Jubilar, que busca aliviar la carga económica de las comunidades parroquiales de toda la vida.

La iniciativa, adoptada tras consultar a los consejos económicos y pastorales de la diócesis, contempla la condonación de hasta un 25 % de los préstamos y adelantos concedidos por el Obispado en los últimos 25 años para financiar obras de construcción, rehabilitación y creación de infraestructuras parroquiales.

El vicario general de la diócesis, Agustín Bugeda, ha explicado que la medida se inspira en el sentido original de los jubileos, tradicionalmente vinculados al perdón de deudas y a la redistribución de recursos, y constituye un gesto de "caridad institucional" hacia las parroquias más necesitadas o hacia aquellas que, pese a sus dificultades, han demostrado un esfuerzo continuado en la devolución de los préstamos.

La condonación se ha aplicado tomando como referencia la situación económica de las parroquias a 31 de diciembre de 2025, atendiendo a dos criterios principales: el nivel de ingresos de cada comunidad y el compromiso demostrado en la devolución de la deuda.

Así, las parroquias con menos recursos o mayor esfuerzo previo se beneficiarán de un mayor porcentaje de perdón.

Entre los 54 templos beneficiados se encuentran tanto parroquias de pequeños municipios rurales como comunidades en localidades más grandes, como Guadalajara capital, Alovera, Yunquera o Chiloeches.

Condonación de deuda

El importe total de la deuda condonada podría rondar un millón de euros, correspondiente a préstamos concedidos de forma progresiva desde el año 2000.

Desde la diócesis han subrayado que la iniciativa pretende cerrar el Año Jubilar no solo con un balance espiritual, sino también con una acción concreta que refuerce la corresponsabilidad y la comunión en la misión pastoral.