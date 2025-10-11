La Biblioteca Pública de Guadalajara pasa a llamarse 'Blanca Calvo' en homenaje a su implicación cultural

La Biblioteca Pública del Estado de Guadalajara llevará oficialmente el nombre de 'Blanca Calvo', en homenaje a quien fue su directora durante 32 años y una de las grandes impulsoras de la vida cultural de la ciudad.

El cambio de denominación se hace realidad tras la aprobación del Ministerio de Cultura, titular del recurso, a propuesta del Gobierno de Castilla-La Mancha, que recogió y elevó la iniciativa promovida por el Seminario de Literatura Infantil y Juvenil de Guadalajara.

El acto de homenaje y presentación de la nueva placa se celebró este viernes, 10 de octubre, en la sede de la Biblioteca, en el Palacio de Dávalos, con la participación de autoridades regionales, locales y representantes del mundo cultural, así como la propia homenajeada, que recibió un cálido reconocimiento a su trayectoria y legado.

Homenaje Blanca Calvo JCCM

En nombre del Ejecutivo autonómico, la consejera de Igualdad, Sara Simón, ha destacado el trabajo constante de Blanca Calvo para convertir a Guadalajara en la "ciudad de los cuentos" y en un referente internacional en narración oral, impulsando proyectos como el Maratón de los Cuentos o la Casa del Cuento.

Etapas

"Aún recuerdo con emoción el día en que Guadalajara se adhirió a la Red Europea de Ciudades de Cuento, lo que la convirtió en epicentro de la narración oral en Europa", ha recordado Simón durante su intervención.

La consejera también ha recordado otras etapas de la vida pública de Calvo, como su labor como consejera de Cultura durante la presidencia de José María Barreda o su papel como primera mujer alcaldesa de Guadalajara, subrayando su ejemplo de liderazgo y compromiso.

Blanca Calvo JCCM

El homenaje contó también con la participación del presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido; el subdirector general de Coordinación Bibliotecaria del Ministerio de Cultura, Ignacio Castillo Grau; y la diputada provincial Margarita Morera, entre otras autoridades. Entre los cerca de 300 asistentes se encontraban representantes institucionales y culturales de toda la provincia.

Propuesta respaldada

La decisión de proponer el cambio de nombre fue anunciada el pasado 18 de septiembre, tras una reunión entre los consejeros de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, e Igualdad, Sara Simón, junto a la delegada de la Junta en Guadalajara, Rosa María García, y miembros del SLIJ.

Desde entonces, la iniciativa ha contado con el apoyo de asociaciones culturales, clubes de lectura, escritores, poetas, bibliotecarios y alcaldes de la provincia.

El Gobierno regional ha destacado la relevancia de Blanca Calvo, quien dirigió la Biblioteca entre 1981 y 2013, lideró su traslado desde el Palacio del Infantado al actual Palacio de Dávalos en 2004, y fue una de las impulsoras del Maratón de los Cuentos, un festival de narración oral de prestigio internacional.

Espacio con historia

Fundada en 1837, la Biblioteca Pública Provincial de Guadalajara es una de las más antiguas del país. En 2004 se trasladó a su actual sede en el Palacio de Dávalos mediante una simbólica cadena humana que transportó los últimos 1.001 libros, un evento impulsado también por Blanca Calvo.

El edificio, de origen medieval y remodelado en el siglo XVI por el arquitecto Lorenzo Vázquez de Segovia, es hoy uno de los centros culturales más emblemáticos de la ciudad. Su fondo bibliográfico combina colecciones históricas, literatura infantil y juvenil, estudios locales y recursos contemporáneos.

Palacio de Dávalos, biblioteca de Guadalajara Ayuntamiento de Guadalajara

Durante este mes de octubre, ya bajo el nombre de Biblioteca 'Blanca Calvo', el centro ofrecerá visitas guiadas gratuitas los días 21, 22 y 24 para descubrir su historia y los tesoros que alberga.