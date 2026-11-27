Una escuela infantil de Cuenca lleva una semana sin calefacción y con los niños en las aulas por debajo de los 17ºC

Cuenca en Marcha-Unidas ha denunciado que la escuela infantil municipal de La Paz lleva una semana con la calefacción averiada, por lo que la temperatura de las aulas, donde acuden niños de entre 0 y 3 años, no supera los 17ºC.

La confluencia ha explicado en una nota de prensa que este centro, situado en la avenida de la Música Española, sufre una "temperatura preocupante en un espacio educativo que atiende a niños y niñas de entre 0 y 3 años, además de a las profesionales que trabajan diariamente en el centro".

Desde el grupo municipal señalan que la empresa concesionaria del servicio, Eulen, "se está desentendiendo del problema, sin que hasta el momento se haya solucionado una avería que se prolonga ya durante más de una semana".

La formación ya ha puesto estos hechos en conocimiento del Ayuntamiento y considera intolerable que tanto los menores como las trabajadoras tengan que desarrollar su actividad en estas condiciones.

A esta avería se suma un problema generalizado de mantenimiento y conservación. Según la información trasladada a la formación, "el jardín se encuentra totalmente desatendido, hay cristales rotos y se aprecian otras deficiencias que evidencian la falta de mantenimiento del centro".

Piden la intervención

Por ello, CeM exige al equipo de Gobierno que "intervenga de inmediato, reclame a la concesionaria el cumplimiento de sus obligaciones, garantice unas condiciones adecuadas de temperatura y bienestar en las instalaciones y estudie la posibilidad de la resolución del contrato".

La formación recuerda que la escuela infantil de La Paz es uno de los servicios municipales cuya gestión está externalizada y que el pasado mes llevó al Pleno una moción para recuperar la gestión directa de las escuelas infantiles municipales, "propuesta que fue rechazada por PP, PSOE y Vox".

Para Cuenca en Marcha-Unidas por Cuenca, "lo ocurrido vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre el modelo de gestión de los servicios públicos municipales y la necesidad de que el Ayuntamiento mantenga un control efectivo sobre servicios esenciales, especialmente cuando afectan al cuidado y la educación de la primera infancia".

La confluencia insiste en que "no se puede normalizar que una escuela infantil municipal permanezca con deficiente mantenimiento, sin calefacción y señala que la prioridad debe ser garantizar unas condiciones dignas y adecuadas para los niños y niñas y para las profesionales que los atienden".