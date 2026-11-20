Tramo señalizado entre los kilómetros 27 y 34 de la CM-2023 en la provincia de Cuenca. JCCM

Priego y Cañamares, en Cuenca, recuperan la conexión por carretera tras desprenderse varias rocas de un talud

La carretera CM-2023 ha recuperado este viernes la circulación entre Priego y Cañamares, en la provincia de Cuenca, después de permanecer cortada desde el pasado domingo por un desprendimiento de rocas que obligó a interrumpir el tráfico entre los kilómetros 27 y 34.

La Consejería de Fomento ha completado los trabajos de retirada de los grandes bloques de piedra que quedaron en el talud tras el desprendimiento, así como las actuaciones necesarias para asegurar la zona y permitir la reapertura de la vía.

La delegada provincial de Fomento, Ana Ponce, ha explicado en nota de prensa que la intervención ha sido "técnicamente compleja" debido a las dimensiones de las rocas y a las características del terreno. La maquinaria desplazada hasta el lugar ha permitido retirar gran parte de los bloques que permanecían inestables y amenazaban con caer sobre la carretera.

Con la reapertura, el tramo afectado queda balizado y señalizado con una limitación de velocidad de 40 kilómetros por hora. Además, el próximo lunes se instalarán señales luminosas de advertencia de peligro para reforzar la seguridad de los conductores.

Antes de lo previsto

La decisión supone adelantar el restablecimiento del tráfico respecto a las previsiones trasladadas por la Junta el pasado martes, cuando se anunció que el corte podría prolongarse durante al menos dos semanas ante el riesgo de nuevos desprendimientos.

Entonces, la inspección técnica había detectado varios bloques de grandes dimensiones inestables en el talud, con posibilidad de alcanzar la calzada. Aunque los trabajos de limpieza y fragmentación de las piedras continuaban, la carretera debía permanecer cerrada hasta garantizar unas condiciones seguras de circulación.

Ponce ha destacado el esfuerzo realizado para recuperar la normalidad lo antes posible y reducir las molestias a los usuarios habituales de esta vía, especialmente a los vecinos de Priego y Cañamares.

No obstante, la actuación no está cerrada definitivamente. La Consejería de Fomento continúa evaluando posibles medidas para estabilizar y proteger el talud, con el objetivo de evitar nuevos desprendimientos y mejorar la seguridad de la CM-2023.