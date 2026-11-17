Imagen del desprendimiento de piedras en la carretera entre Priego y Cañamares. CMM

Cortan durante dos semanas siete kilómetros de una carretera de Cuenca por riesgo de desprendimientos

Ante el riesgo de nuevos desprendimientos y tras el corte de este 15 de noviembre en la CM-2023, en la provincia de Cuenca, la carretera autonómica permanecerá cortada al tráfico durante al menos dos semanas en un tramo de siete kilómetros entre Priego y Cañamares.

Después del alud registrado este domingo, que provocó un corte de 11 kilómetros en esta carretera, desde la Junta han informado que la inspección ha confirmado que varios bloques de gran tamaño desprendidos de la hoz han quedado "inestables" en el talud y podrían alcanzar la carretera.

Por su parte, desde Conservación de Carreteras han informado que ya han retirado el barro, la vegetación y las piedras acumuladas en la calzada.

Asimismo, han asegurado que durante este lunes han continuado con los trabajos, fragmentando los bloques de mayor tamaño para facilitar su retirada. Por ello, avanzan que prevén que la calzada quede limpia a partir de este martes o el miércoles, aunque sin reabrir la vía por riesgo de nuevos desprendimientos.

Desde la Dirección General de Carreteras, dependiente de la Consejería de Fomento, también trabajan para implementar las medidas necesarias para la protección en el talud.

La Junta ha afirmado que la carretera permanecerá cerrada hasta que no se den las condiciones que garanticen la seguridad de quienes circulen por ella.

En este sentido, los accesos a la Serranía permanecen abiertos y la incidencia no ha afectado a otros municipios.

Alternativas de transporte

Como medida alternativa a esta situación, recomiendan utilizar las carreteras CM-2108, CM-310 y CM-210, pasando por Villaconejos de Trabaque, un desvío que supone aproximadamente quince minutos más de recorrido y unos veinte minutos adicionales para las rutas escolares.