Cortan un tramo de 11 kilómetros de una carretera de Cuenca por riesgo de desprendimiento
Horas antes ya se había registrado la caída de un árbol y varias piedras.
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Mantenimiento de carreteras ha cortado este domingo un tramo de 11 kilómetros de las CM-2023, en la provincia de Cuenca, por riesgo de desprendimientos sobre la calzada.
Concretamente, la medida afecta a la zona comprendida entre Priego, en el punto kilómetro 25 y Cañamares, en el 34, según ha informado 112 de Castilla-La Mancha.
Estas mismas fuentes han confirmado que horas antes del corte total de la vía ya se había suspendido la circulación a la altura del kilómetro 25 por la caída de un árbol y algunas piedras.