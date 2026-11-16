Cortan un tramo de 11 kilómetros de una carretera de Cuenca por riesgo de desprendimiento

Mantenimiento de carreteras ha cortado este domingo un tramo de 11 kilómetros de las CM-2023, en la provincia de Cuenca, por riesgo de desprendimientos sobre la calzada.

Concretamente, la medida afecta a la zona comprendida entre Priego, en el punto kilómetro 25 y Cañamares, en el 34, según ha informado 112 de Castilla-La Mancha.

Estas mismas fuentes han confirmado que horas antes del corte total de la vía ya se había suspendido la circulación a la altura del kilómetro 25 por la caída de un árbol y algunas piedras.