Fallece el empresario Agustín Tello, referente en el sector de la automoción en la provincia de Cuenca. CEOE-CEPYME CUENCA

Cuenca llora la muerte de Agustín Tello, histórico empresario y referente del sector de la automoción provincial

La provincia de Cuenca llora el fallecimiento del empresario Agustín Tello, una figura destacada del sector de la automoción y miembro activo del asociacionismo empresarial. La Confederación de Empresarios de Cuenca (CEOE-Cepyme) ha trasladado este domingo su pésame a familiares y amigos y ha puesto en valor su trayectoria profesional y su implicación en la organización.

En un comunicado, la patronal conquense ha expresado su "más sentido pésame" y ha enviado un mensaje de ánimo a sus allegados "en estos momentos tan complicados". La condolencia se ha trasladado en nombre de su presidente, el Comité Ejecutivo, la Junta Directiva y el equipo técnico de la entidad.

CEOE-Cepyme Cuenca ha querido destacar el papel desempeñado por Agustín Tello tanto al frente de su empresa como dentro de la propia organización empresarial provincial.

En concreto, ha recordado su participación en los órganos de gobierno de la Confederación, entre ellos el Comité Ejecutivo y la Junta Directiva durante la presidencia de Abraham Sarrión.

Su implicación también se extendió al sector de la automoción, donde ejerció como directivo de la Asociación Provincial de Concesionarios y Talleres de Reparación de Automóviles de Cuenca.

La organización empresarial ha destacado así su contribución al tejido económico de la provincia y su participación activa en la defensa y representación de los intereses del empresariado conquense.