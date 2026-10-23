El PP rescata a Benjamín Prieto: será número dos en la lista por Cuenca al Congreso de los Diputados

Benjamín Prieto está de vuelta. El Partido Popular de Cuenca ha confirmado este viernes que el exsenador y presidente provincial del partido hasta hace un año, ocupará el segundo puesto en la candidatura al Congreso de los Diputados por detrás de Raquel Oliver, alcaldesa de Beamud.

Una confirmación que se ha producido tras la celebración del Comité Electoral Provincial del PP de Cuenca y que coloca al que fuera hombre fuerte del PP en Cuenca durante 13 años, en los puestos de salida.

Aunque en las elecciones generales de 2023 el PP obtuvo dos escaños en esta provincia, en estos comicios la situación parece más ajustada. De los tres puestos que se ponen en liza en la provincia, parece seguro que uno irá para los 'populares' y otro para el PSOE, mientras que según apuntan las encuestas, el tercero estaría en disputa entre Vox y los dos partidos mayoritarios.

Más allá de la inclusión de Prieto, cuya dimisión abrió un profundo cisma en el partido por la petición de un Congreso extraordinario para elegir al nuevo líder provincial por parte de más de 60 alcaldes y concejales contrarios a la gestora, la candidatura la cierra Elena Clemente, alcaldesa de Fuente de Pedro Naharro.

De esta manera, el PP presentará una papeleta totalmente renovada en la que no figuran ninguno de los dos nombres que han representado a la provincia en la última legislatura. Beatriz Jiménez, que en 2023 fue número uno, anunciaba hace semanas que se apartaba para centrarse en su candidatura a la Alcaldía de Cuenca en las municipales de mayo mientras que Daniel Pérez Osma, alcalde de Las Valeras, pasará a ser el número uno en la lista al Senado.

Por detrás repetirán los otros dos candidatos que han sido senadores en la última legislatura junto a Benjamín Prieto, María Jesús Bonilla y Alejo Miranda.

Defensa de Cuenca

El presidente de la gestora del PP de Cuenca, José Martín-Buro, ha destacado en un comunicado que las candidaturas provinciales reúnen "la preparación, la experiencia y el conocimiento del territorio necesarios para defender a Cuenca allí donde se toman las decisiones que afectan a su futuro".



Martín-Buro ha subrayado que las listas representan a las distintas comarcas de Cuenca, integran perfiles de diferentes generaciones y reúnen las distintas sensibilidades del partido en torno al objetivo común de "poner a Cuenca por delante de todo", a la vez que ha elogiado la experiencia institucional y municipal de los candidatos, así como su compromiso con el servicio público ya que "conocen de primera mano la realidad de nuestros pueblos y ciudades, especialmente de los municipios más pequeños".



Martín-Buro ha concluido que todo el PP de Cuenca trabajará para contribuir a la victoria de Alberto Núñez Feijóo y llevarlo a la Presidencia del Gobierno de España.