El Monasterio de Uclés propone su 'Navidad Sostenible', unas fiestas con "menos consumismo y más conciencia"

Este viernes, 19 de diciembre, a las 18:30 horas, el Monasterio de Uclés dará comienzo a la festividad de la Navidad con el encendido inaugural, un acontecimiento abierto al público para celebrar las fiestas juntos "de forma diferente, creativa y consciente".

El Coro de Cámara Acanthus será el protagonista musical del encendido, con música sacra representará un repertorio navideño para los asistentes, según ha informado la Fundación Fernando Núñez en nota de prensa.

Los gestores de este monumento presentan esta 'Navidad Sostenible', un proyecto que invita a ver estas fechas bajo un prisma de "para y piensa": menos consumismo, más conciencia y una conexión más profunda con lo esencial, el entorno y la comunidad.

'Navidad Sostenible' es un proyecto nacido de "la reutilización, el reciclaje, el trabajo comunitario y el compromiso con el futuro. Una propuesta que invita a reflexionar, a disfrutar y a construir una Navidad más amable con el planeta", según describe la fundación.

Hasta el 6 de enero

Las fechas elegidas para esta edición de Uclés Navidad son del 19 de diciembre al 6 de enero, días en los que el monasterio se transformará en un "recorrido mágico" donde tradición y vanguardia conviven.

El Patio Barroco acogerá un árbol único creado íntegramente a partir de elementos reutilizados en anteriores eventos, "un organismo vivo de luz que simboliza memoria, futuro y esperanza".

Bajo él, los niños podrán dejar juguetes en buen estado para darles una segunda vida. Estos juguetes se donarán a la Asociación Comparte y Recicla y a la Fundación Crecer Jugando, que harán de ellos una nueva ilusión para otros niños.

La experiencia se completa con la Visita Especial de Navidad Sostenible, "un viaje onírico que combina realidad virtual, arte contemporáneo y belenes artísticos". Este recorrido, pensado para todos los públicos, invita a descubrir el Monasterio desde "una mirada intergeneracional y responsable".

Además, los visitantes que lo deseen disfrutarán de un acceso especial al Patio Barroco para disfrutar únicamente del encendido y de la atmósfera navideña.

Las entradas se pueden adquirir, a través de www.monasteriodeucles.es , del canal oficial del Corte Inglés o en las taquillas del Monasterio Vive la magia de #UclésNavidad desde los ojos de la sostenibilidad.