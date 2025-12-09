Ángel, el joven de 24 años de Cuenca que no quiere dejar su pueblo: "Sí hay oportunidades, solo falta creérnoslo"

La supervivencia de la España vaciada está en entredicho por elenvejecimiento de los pueblos, la falta de relevo generacional y el éxodo de los jóvenes a las grandes ciudades. Un reciente estudio del Ministerio de Trabajo y Economía Social muestra una persistente dificultad para los menores de 30 años en encontrar empleo estable y bien remunerado en las zonas rurales.

Sin embargo, el alto coste de vida y de la vivienda en las urbes ha revertido la tendencia. En Castilla-La Mancha, los últimos datos apuntan que 15.000 de los 68.000 habitantes que ha sumado desde 2021 han elegido instalarse en municipios poco poblados. Es decir, 23 de cada 100 personas que llegan deciden vivir en la España rural.

En esta línea, un informe de Fotocasa y FC Research señala que este 2025 un 71 por ciento de los jóvenes de entre 18 y 24 años se plantea mudarse a los pueblos en los próximos años por los elevados precios de la vivienda.

Dentro de este contexto, Ángel, un joven de 24 años de Ledaña (Cuenca) ha publicado una reflexión en redes sociales sobre el futuro mundo rural donde deja claro que no quiere marcharse de su tierra natal.

En su vídeo, confiesa que durante mucho tiempo tuvo claro que quería huir del pueblo como tantos otros chicos de su edad con la idea de que para crecer tendría que irse fuera. "¿No se puede avanzar y seguir siendo de pueblo? ¿No somos modernos?", se pregunta.

🌾 ¿Nos vamos del pueblo solo por falta de oportunidades? ¿Quizás influye también el no desarrollar amor y arraigo por lo nuestro? ¿Es siempre mejor lo de allá fuera? 🎂 Hoy, 16 de noviembre, es el día internacional del orgullo rural. Pero también mi cumpleaños y, como tradición, cada año me gusta hablar sobre algo que me inquieta en el proceso de crecer. Porque somos una España llena de muchas cosas, solo nos falta creérnoslo nosotrxs mismxs. Feliz día del orgullo rural 🫂🤍

La respuesta a estas preguntas más allá de la falta de ocio, libertad y empleo es para Ángel una mentalidad que ha infravalorado sistemáticamente lo rural. "El amor por nuestra tierra es igual de válido que el resto, pero ¿por qué no conseguimos transmitirlo? Tenemos instalado el pensamiento de que la Mancha es una tierra olvidada, una tierra de paso", lamenta.

Recupera con dolor palabras que le repetía su abuela constantemente: "El campo no, los vendes o lo arrancas. Tú vete", como si dejar atrás la tierra fuera el único camino posible para las nuevas generaciones. Al respecto, se pregunta qué estaremos haciendo mal para quienes incluso han vivido toda su vida del campo lo vean como algo de lo que escapar.

Ángel pone el foco en su propia comarca en la provincia de Cuenca y se rebela contra el prejuicio de que los pueblos sean sinónimo de atraso. "Sí hay oportunidades, solo falta creérnoslo", reivindica queriendo transmitir ese orgullo por forjar un proyecto de vida fuera de la gran ciudad.

Ana María Castillero, alcaldesa de Huerta del Marquesado (Cuenca), defiende el mismo argumentario en una entrevista para el proyecto 'NosVamosPalPueblo: "Hay un gran desconocimiento respecto al hecho de que si tienes títulos educativos te tienes que ir del pueblo. Aquí hay trabajo para gente con estudios".

El núcleo de su mensaje no es negar que existen problemas en la España vaciada, sino cuestionar que la única solución sea marcharse. Al respecto, plantea emprender, cuidar del territorio y mantener vivo el legado de generaciones anteriores.

También apela a las administraciones y la sociedad en sí, que deben generar empleo, servicios y condiciones dignas para que quedarse no sea un acto heroico, sino una opción razonable.

La postura de Ángel se convierte en hilo conductor de un debate que recorre cada vez más partes de España y llama a los de su generación a imaginarse un futuro en el mismo lugar en el que empezó su historia. "¿Qué nos quedará cuando pasen las fiestas de agosto, cuando los cementerios estén llenos y los pueblos vacíos?", concluye.