El PP reclama el arreglo de una carretera de Cuenca: "Por ella pasará la Vuelta a Castilla-La Mancha y está destrozada"

El Partido Popular de Castilla-La Mancha ha pedido este domingo el acondicionamiento urgente de la carretera CM-3120, que une Montalvo con Villarejo de las Fuentes en la provincia de Cuenca.

"El firme está destrozado y es un riesgo para la seguridad vial", ha expresado el diputado autonómico 'popular' José Antonio Martín-Buro, que ha participado en una reunión en Villarejo de Fuentes con los alcaldes de la comarca.

El diputado ha recordado que esta carretera "tercermundista" será escenario en los próximos meses de la Vuelta Ciclista a Castilla-La Mancha. Por ello, ha confiado en que ciclistas y visitantes sean también altavoz de esta reivindicación.

Críticas a la Junta

Martín-Buro ha invitado al consejero de Fomento, Nacho Hernando, a circular por la carretera después de "presumir en las Cortes de su buen estado".

"El presidente regional, Emiliano García-Page, habla de superávit y récord en transferencias del Estado. Que esos fondos lleguen a donde más se necesitan", ha reclamado.