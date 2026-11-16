La Pandorga, el logro colectivo de una ciudad

Hay noticias que nos hacen sentir especialmente orgullosos de nuestra ciudad. La confirmación de que la Pandorga ha sido declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional es, sin duda, una de ellas.

Ciudad Real recibe una declaración que va mucho más allá de lo que expresa su título. Es el reconocimiento a una tradición que forma parte de nuestra historia, de nuestra cultura popular y, sobre todo, de nuestra manera de sentirnos ciudad. La Pandorga es mucho más que una fiesta: es una expresión de nuestras raíces, de nuestra identidad manchega y de un sentimiento que tiene en la Virgen del Prado, nuestra Patrona, su referente más querido.

El cariño y la devoción de un pueblo hacia su Patrona, Nuestra Señora la Virgen del Prado, representa un vínculo que atraviesa generaciones. En torno a Ella se han reunido nuestros mayores, nuestros padres y nuestros hijos. Muchos ciudadrealeños han heredado de sus familias y han transmitido la emoción de estos días, el orgullo de vestir el traje manchego y la ilusión de participar en una fiesta que nos identifica como ciudad.

Este reconocimiento tiene un significado muy especial porque es el resultado del impulso, trabajo y dedicación de generaciones de ciudadrealeños que han sabido conservar, transmitir y enriquecer una tradición que cada año vuelve a reunirnos en torno a nuestras costumbres. Por eso, quiero expresar mi agradecimiento a todas las personas, asociaciones, colectivos, peñas, hermandades y entidades que han contribuido a mantener viva la Pandorga y que han trabajado para que hoy podamos celebrar esta noticia.

Con un recuerdo especial para quienes nos precedieron y nos enseñaron a vivir esta fiesta. Para quienes nos transmitieron el valor de nuestras tradiciones y nos hicieron comprender que las fiestas populares no son solamente acontecimientos que se celebran una vez al año, sino parte del patrimonio sentimental de una ciudad. Gracias a ellos, la Pandorga ha llegado hasta nuestros días y seguirá formando parte de la vida de las generaciones que vienen.

La Pandorga tiene algo que la hace única: consigue que Ciudad Real se encuentre consigo misma. Que quienes vivimos aquí salgamos a la calle para compartir nuestras tradiciones y que quienes regresan a su ciudad por estas fechas vuelvan a sentirse en casa. Es una fiesta que une generaciones, que abre nuestras puertas a quienes nos visitan y que convierte nuestras calles y plazas en un espacio de convivencia y celebración.

La declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional supone, además, una oportunidad para proyectar Ciudad Real más allá de nuestras fronteras. Nos permitirá dar mayor visibilidad a una celebración con personalidad propia, mostrar nuestra riqueza cultural y acercar nuestras tradiciones a personas que todavía no han tenido la oportunidad de conocerlas. Queremos que quienes descubran la Pandorga descubran también Ciudad Real, su patrimonio, su gastronomía, su hospitalidad y todo lo que esta ciudad tiene que ofrecer.

El reconocimiento es consecuencia de la responsabilidad de conservar lo que hemos recibido y transmitirlo. Y conseguirlo nos ayudará a protegerla y a darle el lugar que merecía. Refuerza nuestro compromiso para seguir cuidando nuestras raíces, respetando nuestras costumbres y haciendo partícipes a los más jóvenes para que esta tradición continúe creciendo sin perder aquello que la hace auténtica.

Esta noticia me causa una gran alegría porque es compartida con todos los ciudadrealeños.

La Pandorga ya era grande para los ciudadrealeños mucho antes de recibir este título. Lo era por su historia, por sus gentes, por sus símbolos y por todo lo que representa para nosotros. Ahora, ese sentimiento que tantas veces hemos compartido en nuestras calles, tiene también el reconocimiento nacional.

Este logro es de todos. De quienes la celebran, de quienes la organizan, de quienes la cuidan y de quienes la han transmitido durante décadas. Es de quienes se visten de manchegos, de quienes hacen limoná, bailan en el Prado o en la Plaza Mayor y de los que visitan a la Virgen del Prado para darle gracias, que son quienes hacen que cada 31 de julio Ciudad Real tenga una forma especial de latir.

Y ese es, precisamente, nuestro orgullo: que Ciudad Real tiene una fiesta que habla de lo que somos y que, a partir de ahora, también será conocida y reconocida en toda España.

¡Viva la Virgen del Prado! ¡Viva la Pandorga! ¡Viva Ciudad Real!

Francisco Cañizares, alcalde de Ciudad Real