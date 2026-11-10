Cuatro alcaldes de Ciudad Real exigen al Gobierno de Sánchez "soluciones urgentes" por el cierre del AVE hacia Madrid

La "incertidumbre" sobre el futuro de la conexión ferroviaria de alta velocidad con Madrid empieza a preocupar también por sus consecuencias económicas en Ciudad Real y los municipios de su entorno.

La falta de certezas sobre cuándo se recuperará la normalidad del servicio ha llevado a los alcaldes de Ciudad Real, Miguelturra, Malagón y Torralba de Calatrava a reclamar una respuesta urgente al Gobierno de España, Adif y Renfe.

El alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, ha comparecido este martes junto a los regidores de Malagón, Adrián Fernández; Miguelturra, Luis Ramón Mohino; y Torralba de Calatrava, María Antonia Álvaro, para trasladar una reivindicación conjunta en defensa de una infraestructura que consideran fundamental para el desarrollo de toda la comarca.

"No vamos a permitir que la incertidumbre sobre el AVE hipoteque el futuro económico y social de Ciudad Real y su comarca", ha advertido Cañizares, que ha situado el problema más allá de las dificultades que sufren actualmente los usuarios del ferrocarril.

A su juicio, la alta velocidad ha sido una pieza fundamental para construir el modelo económico y social de la capital y su entorno, por lo que cualquier alteración prolongada de las comunicaciones puede tener consecuencias sobre su competitividad y capacidad para atraer nuevas empresas.

Trayecto con seguridad

Los alcaldes consideran que, tras los recientes accidentes ferroviarios, los ciudadanos necesitan conocer qué va a ocurrir con el servicio y cuándo podrán volver a disponer de una conexión con Madrid que reúna las condiciones necesarias de seguridad y calidad.

Por ello, han exigido al Ejecutivo central que presente una hoja de ruta con plazos aproximados, las actuaciones previstas y las garantías que se aplicarán para recuperar la infraestructura.

"No sabemos qué va a pasar, qué alternativas se van a poner en marcha ni durante cuánto tiempo. Los ciudadanos, los trabajadores y las empresas necesitan certezas, no improvisaciones ni declaraciones sin contenido", ha denunciado el alcalde de Ciudad Real.

En este sentido, Cañizares ha insistido en que la reivindicación no pasa únicamente por recuperar las condiciones que existían antes de los accidentes, sino por conseguir un servicio mejor.

"No podemos conformarnos con recuperar lo que teníamos. Queremos mucho más y mejor", ha defendido, al tiempo que ha reclamado una alta velocidad con mayores medidas de seguridad, mejores prestaciones y garantías para los usuarios.

AVE para llegar a Madrid

Una de las principales preocupaciones trasladadas por los cuatro alcaldes es la situación de los miles de ciudadanos que utilizan diariamente la alta velocidad para desplazarse a Madrid por motivos laborales. Los cambios en los tiempos de viaje y las dificultades para organizar los desplazamientos pueden afectar directamente a sus jornadas de trabajo y a la conciliación.

Por este motivo, Cañizares ha reclamado que se articulen medidas específicas de protección laboral para los trabajadores afectados. Entre ellas, ha señalado la necesidad de regular el teletrabajo para que no quede únicamente a criterio de cada empresa y de establecer garantías y posibles compensaciones para el tejido empresarial que también está sufriendo las consecuencias de la situación ferroviaria.

"No es lo mismo tardar una hora en llegar a Madrid que tardar tres. No podemos trasladar las consecuencias de esta situación a los trabajadores y a las empresas, que también están sufriendo las decisiones y la falta de planificación del Gobierno", ha afirmado.

La preocupación municipal se extiende también a otros colectivos que dependen de esta conexión para desarrollar su actividad diaria, como estudiantes y profesionales sanitarios, además de pacientes que necesitan desplazarse hasta Madrid para recibir atención médica.

Precisamente, el alcalde ha puesto el foco en la importancia de la alta velocidad como corredor sanitario para Ciudad Real. Según ha explicado, esta infraestructura facilita los desplazamientos tanto de profesionales del Hospital General como de pacientes que necesitan acudir a centros sanitarios de la capital de España.

Falta de garantías

Más allá de las dificultades de movilidad, Cañizares ha alertado del impacto que la incertidumbre ferroviaria puede tener sobre la economía de Ciudad Real y los municipios cercanos. El regidor ha asegurado que hay empresas que estaban valorando instalarse en la ciudad y que han paralizado sus proyectos ante la falta de garantías sobre las comunicaciones con Madrid.

Una situación que, según ha advertido, puede comprometer la capacidad del territorio para atraer inversiones y mantener las oportunidades de desarrollo que ha generado durante años la conexión de alta velocidad.

"¿Qué le podemos contar ahora a una empresa que quiere instalarse en Ciudad Real? ¿Qué tenemos AVE, pero no sabemos qué servicios habrá, cuánto se tardará en llegar a Madrid o cuándo se recuperará la normalidad?», se ha preguntado el alcalde, que ha calificado de "catastrófica" la incertidumbre para el futuro económico y social de la comarca.

En este contexto, los cuatro ayuntamientos han anunciado que mantendrán una posición conjunta para defender los intereses del territorio y reclamar soluciones a las administraciones responsables. Cañizares ha avanzado que su intención es impulsar la unidad institucional y territorial, sumar a otras entidades y exigir compromisos concretos que permitan recuperar una conexión ferroviaria en condiciones.

Papel protagonista

La reivindicación de los alcaldes también se dirige al Gobierno de Castilla-La Mancha, al que Cañizares ha pedido que se implique de manera más activa en la búsqueda de soluciones. El alcalde de Ciudad Real ha criticado la posición que, a su juicio, ha mantenido hasta ahora la Administración regional ante las reclamaciones de los usuarios y ha reclamado que ejerza un papel protagonista en la defensa de las comunicaciones.

"La Junta no puede limitarse a ser una espectadora y a ponerse de perfil como ha hecho hasta ahora con las reivindicaciones de los usuarios, sino que debe ejercer un papel protagonista en la defensa de las comunicaciones y del futuro de la región", ha señalado.

En esta línea, ha insistido en que las declaraciones institucionales deben ir acompañadas de actuaciones que permitan conseguir resultados. "Tiene que ser protagonista, pero protagonista que consiga cosas. No nos vale con declaraciones, nos valen gestiones y gestiones que den resultado", ha remarcado.

Por otro lado, Cañizares ha informado de que se ha encargado un estudio a la Facultad de Derecho y Ciencias Empresariales de Ciudad Real para analizar las consecuencias de la situación ferroviaria. También ha señalado que la Cámara de Comercio está trabajando en su propio análisis y que esta misma semana se ha constituido una plataforma en Ciudad Real para abordar los problemas derivados de la falta de soluciones tras el accidente de Urda.

El alcalde ha concluido defendiendo que la reclamación de los cuatro municipios no responde a intereses partidistas, sino a la necesidad de proteger una infraestructura que consideran esencial para el presente y el futuro de la provincia. "Este no es un asunto de partidos ni de ideologías. Es una cuestión de territorio, de futuro y de oportunidades", ha asegurado.

Por ello, ha reclamado un cambio en la gestión de las infraestructuras ferroviarias y ha insistido en que Ciudad Real necesita compromisos concretos para no perder conectividad, competitividad y capacidad de desarrollo.