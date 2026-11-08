El PP exige soluciones para los 3.000 usuarios de Ciudad Real afectados por el cierre del AVE: "Nos han desconectado"

La vicesecretaria nacional de Sanidad y Política Social del PP y candidata número uno al Congreso por Ciudad Real, Carmen Fúnez, ha exigido este sábado al Gobierno de España medidas extraordinarias para proteger el empleo y garantizar la movilidad de los más de 3.000 usuarios afectados por la suspensión de la conexión de alta velocidad entre Puertollano, Ciudad Real y Madrid.

Durante un acto público celebrado en Puertollano, la dirigente popular ha denunciado que la interrupción del servicio tras el accidente de Urda (Toledo), en el que fallecieron 69 personas, ha dejado a la provincia de Ciudad Real en una situación de aislamiento ferroviario que está condicionando la vida laboral y familiar de miles de ciudadanos.

"Nos han desconectado, nos han llevado a la España de antes del AVE", ha lamentado Fúnez, que ha advertido de que numerosos trabajadores tienen dificultades para llegar a sus puestos de trabajo y empiezan a plantearse cómo podrán mantener sus desplazamientos si la línea no recupera pronto la normalidad.

Carmen Fúnez durante su intervención. PP

La candidata del PP ha puesto el foco en las consecuencias laborales de esta interrupción, especialmente para quienes utilizan a diario la alta velocidad para trabajar en Madrid. A su juicio, el Gobierno debe ofrecer una respuesta inmediata a una situación que ha calificado de emergencia.

"Es de máxima urgencia dar respuesta a esos más de 3.000 usuarios de la alta velocidad", ha subrayado. En este sentido, ha considerado insuficiente la solución habilitada hasta ahora por Renfe, que obliga a muchos viajeros a realizar el trayecto por carretera y que incluye un autobús desde Puertollano a las 4:45 horas de la madrugada en días laborables.

Autobuses hasta el 12-N

La reclamación de Fúnez llega en un momento en el que Renfe ha prolongado, al menos hasta el próximo 12 de noviembre, el dispositivo alternativo de transporte por carretera entre Madrid, Ciudad Real y Puertollano.

El plan, que comenzó el pasado 31 de octubre, contempla ocho servicios diarios por sentido y una oferta de 100 plazas por trayecto. Los autobuses realizan el recorrido entre las tres localidades después de que la circulación ferroviaria en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía quedara interrumpida por el accidente ocurrido el 28 de octubre entre Urda y Los Yébenes.

En dirección a Madrid, las salidas desde Puertollano comienzan a las 4:45 horas los días laborables, mientras que el resto de los servicios se distribuyen a lo largo de la jornada. La compañía mantiene también la posibilidad de realizar cambios y anulaciones de billetes sin coste para los viajeros afectados.

La solución provisional, sin embargo, no ha evitado las quejas por el aumento de los tiempos de desplazamiento y las dificultades para compatibilizar los horarios de trabajo con los transportes disponibles.

Toledo, posible alternativa

Precisamente, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha trasladado a Renfe y al Ministerio de Trabajo varias propuestas para reducir las consecuencias de la interrupción ferroviaria sobre los trabajadores de Ciudad Real y Puertollano.

Entre ellas figura la puesta en marcha de autobuses lanzadera desde ambas localidades hasta la estación de tren de Toledo. Desde allí, los viajeros podrían continuar su recorrido hasta Madrid en un tren Avant, una alternativa que, según los cálculos del Ejecutivo autonómico, permitiría ahorrar aproximadamente media hora en el viaje de ida y otros 30 minutos en el de vuelta.

El vicepresidente segundo de la Junta, José Manuel Caballero, ha explicado que la propuesta se ha remitido a la dirección de Renfe para que pueda habilitarse de manera excepcional y temporal mientras permanezca interrumpida la conexión ferroviaria habitual.

El Ejecutivo regional también ha solicitado al Ministerio de Trabajo que estudie la aplicación de medidas laborales extraordinarias similares a las que se pusieron en marcha durante la dana de Valencia.

En concreto, plantea facilitar el teletrabajo cuando las características del puesto lo permitan y estudiar el reconocimiento de este derecho para los trabajadores afectados por la suspensión de la línea.

Para quienes necesiten acudir físicamente a sus centros de trabajo y no puedan hacerlo por las dificultades de transporte, la Junta ha pedido que se valore la posibilidad de conceder permisos retribuidos.

Paco Núñez durante su intervención. PP CLM

También desde Puertollano, Paco Núñez ha calificado de "indecente" que ADIF aprobara las primas de sus directivos mientras las familias "todavía estaban enterrando a sus fallecidos" en el accidente de Urda y había heridos en la UCI. El presidente del PP de Castilla-La Mancha ha exigido conocer dónde se ha invertido el dinero público y ha reclamado una investigación gubernamental paralela a la judicial.

"Ha quedado demostrado que la falta de gestión provoca muertos", ha afirmado, vinculando la tragedia con la gestión ferroviaria y las investigaciones sobre presuntas irregularidades en ADIF y Transportes. También ha recordado que Ábalos está en prisión por causas relacionadas con la corrupción y ha criticado los aplausos que recibió junto a Pedro Sánchez.

Núñez ha advertido a los diputados socialistas y a los socios del Gobierno de que "van a pagar su traición a España y a Castilla-La Mancha en las urnas". Su objetivo, ha asegurado, es "echar a Pedro Sánchez antes del próximo día 29 de noviembre".