Ciudad Real aprueba su Plan de Seguridad con Policía de Barrio, cámaras inteligentes, drones y más prevención en la ciudad

El Ayuntamiento de Ciudad Real ha aprobado este lunes su Plan Estratégico de Seguridad Local, una nueva hoja de ruta que pretende reforzar la prevención, la coordinación policial y el uso de nuevas tecnologías para mejorar la seguridad en la capital.

El documento contempla, entre otras medidas, la puesta en marcha de la Policía de Barrio, sistemas inteligentes de vigilancia, lectura de matrículas y drones. La Junta de Gobierno Local ha dado luz verde al plan, que el equipo municipal de Gobierno presenta bajo el lema 'Ciudad Real avanza en seguridad'.

Según ha explicado el portavoz municipal, Guillermo Arroyo, se trata de establecer un marco de previsión, coordinación y actuación que permita anticiparse a posibles problemas mediante "planificación y rigor".

Arroyo ha señalado que esta herramienta supone una evolución en la forma de abordar las cuestiones relacionadas con la seguridad, con un planteamiento "más preventivo, cercano y apoyado en la tecnología".

Policía de Barrio en cuatro zonas

Uno de los principales ejes del plan será la creación de la Policía de Barrio, que comenzará a implantarse en las zonas de La Granja, Los Rosales, El Pilar y el Centro. Posteriormente, según ha explicado el Ayuntamiento, el servicio se extenderá de forma progresiva a otros barrios de la ciudad.

El plan también contempla el uso de nuevas herramientas tecnológicas de control y vigilancia, entre ellas cámaras inteligentes, sistemas de lectura de matrículas y drones, además de tecnología destinada a mejorar la utilización de los recursos policiales.

Otro de los ámbitos de actuación será la prevención dirigida a colectivos considerados vulnerables, con especial atención a personas mayores y menores, así como a otros ciudadanos en situación de vulnerabilidad.

El documento incluye asimismo medidas relacionadas con el cuidado del espacio público y herramientas para actuar frente a situaciones de ocupación ilegal de viviendas.

El portavoz municipal ha destacado que el Plan Estratégico de Seguridad parte de la necesidad de mantener una coordinación con la Policía Nacional, aumentar la participación de los vecinos y publicar periódicamente los resultados de las actuaciones desarrolladas.

24 calles renovarán su firme

La Junta de Gobierno Local también ha aprobado este lunes el último trámite necesario para ejecutar el Plan de Obras Municipales 2026, que permitirá renovar el firme de 24 calles de Ciudad Real.

Entre las vías incluidas figuran Alarcos, Diego de Almagro, Pozo Dulce, Rosa y la avenida de la Mancha, entre otras. Las actuaciones cuentan con un presupuesto de 667.000 euros más IVA y estarán financiadas por la Diputación Provincial.

De cara a las próximas fiestas navideñas, la Junta de Gobierno ha aprobado la clasificación de las ofertas presentadas para la instalación de la iluminación especial de Navidad. En este procedimiento se ha presentado una única oferta, con un importe de 176.000 euros.

También se han aprobado dos propuestas relacionadas con la celebración de Jugarama. Una de ellas corresponde a la instalación de la pista de hielo, que este año aumentará sus dimensiones respecto a 2025, mientras que la otra recoge el pliego para la contratación de la seguridad privada del evento.

Por otra parte, el Ayuntamiento ha aprobado el convenio regulador para conceder una subvención directa de 60.000 euros a la Semana Santa de Ciudad Real para apoyar sus actividades.

Arroyo ha recordado que esta aportación municipal se ha incrementado durante el actual mandato, pasando de los 40.000 euros anteriores a los 60.000 euros contemplados para este ejercicio.