Muere de forma "inesperada" a los 55 años José Antonio Granados, concejal en Carrizosa (Ciudad Real)

El Ayuntamiento de Carrizosa (Ciudad Real) ha informado del "inesperado" fallecimiento del teniente de alcalde y concejal delegado de las áreas de Obras y Servicios, Urbanismo, Recursos Humanos, Seguridad, Arquitectura y Medio Ambiente, José Antonio Granados Lillo.

El Consistorio ha indicado que ha ocurrido en la madrugada de este domingo al lunes y como muestra de "respeto y duelo" ha decretado dos días de luto oficial.

José Antonio Granados (PSOE) tenía 55 años y era "un servidor público comprometido, cuya dedicación y trabajo dejaron una huella importante en la gestión municipal y en la vida de la localidad".

"La Corporación Municipal, en nombre de toda la ciudadanía de Carrizosa, traslada su más sentido pésame y un abrazo cariñoso a su familia, amigo y compañeros", ha expresado el Ayuntamiento.

Desde EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha mostramos nuestro pesar por esta luctuosa noticia y acompañamos en el sentimiento a la familia.