La espectacular casa castellana de Ciudad Real convertida en un hotel de lujo: 90 años de historia y noches por 80 €

En un enclave privilegiado de la provincia de Ciudad Real rodeado de algunos de los parques naturales más emblemáticos de España (Cabañeros, Lagunas de Ruidera y las Tablas de Daimiel) se alza el Parador de Manzanares.

Esta espectacular casa castellana ha preservado intacta su autenticidad y arquitectura tradicional. Este parador fue inaugurado el 12 de marzo de 1931 como el primer albergue de carretera de España para dar servicio a los primeros "autoturistas" que recorrían en coche la geografía nacional.

Su construcción respondía a un innovador proyecto arquitectónico que combinaba una estética regional con elementos modernos. Es conocido por su fachada llena de gracia y encanto donde destacan sus característicos balcones de madera de estilo tradicional manchego.

Parador de Manzanares. Tripadvisor

La estructura combina elementos como porches y solanas de madera que acentúan aún más la sensación de estar en una casa con alma propia. Además, la reciente renovación le ha valido para ser catalogado como un hotel de cuatro estrellas, posicionándose como un alojamiento de referencia en la comarca.

Tras varios procesos de ampliación dispone actualmente de 49 habitaciones que disponen de aire acondicionado, caja fuerte, minibar y televisión con pantalla plana. En su interior, el mobiliario de madera, las lámparas de forja y sillas de cuero crean rincones cálidos y elegantes.

Interior del Parador de Manzanares. Tripadvisor

El entorno es perfecto para desconectar: extensos jardines, piscina climatizada, área de juegos infantiles y servicio de alquiler de bicicletas. Todo esto, por solo 80 euros la noche, convierte este lugar en una opción accesible para todo tipo de públicos.

La experiencia se completa en su restaurante, situado en un luminoso espacio con vistas a los jardines, donde los platos típicos de La Mancha (migas del pastor, paletilla de lechal manchego, tiznao de bacalao y pisto manchego) conquistan los paladares de aquellos que deciden visitarlo.

Por todo ello, el Parador de Manzanares es un símbolo vivo de la historia del turismo en España y la historia de esta singular casa castellana que sigue mirando al futuro sin olvidar sus raíces invita a volver.