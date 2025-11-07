Alcázar de San Juan abrirá el plazo de presentación a sus Presupuestos Participativos del 8 al 29 de noviembre

El Ayuntamiento de Alcázar de San Juan ha presentado este martes la nueva edición de los Presupuestos Participativos correspondientes al año 2026, un proceso que tiene como objetivo consolidar la implicación directa de la ciudadanía en la toma de decisiones sobre las inversiones municipales.

La concejala de Participación Ciudadana, Cristina Perea, encargada de presentar la iniciativa, ha señalado que los Presupuestos Participativos "son una herramienta fundamental para fortalecer la democracia local y garantizar que las decisiones sobre nuestra ciudad se construyan entre todos y todas los vecinos y vecinas".

Para esta nueva edición se ha mantenido la cuantía total de 85.000 euros, de los cuales 10.000 se destinarán a cada proyecto de barrio y 15.000 al proyecto de ciudad, según ha informado el Consistorio por nota de prensa.

Cada persona podrá presentar hasta tres propuestas, ya sea en modalidad de barrio o de ciudad, y el plazo de presentación se desarrollará del 8 al 29 de noviembre de 2025.

Las propuestas podrán presentarse en el registro municipal, por sede electrónica o a través del portal de participación ciudadana https://participa.alcazardesanjuan.es El proceso continuará con la evaluación técnica de las propuestas durante diciembre y enero, para pasar después a la fase de votación, que se celebrará entre el 26 de enero y el 1 de marzo de 2026 de forma online, con una jornada específica de votaciones presenciales el 2 de marzo.

Perea ha destacado que "se han ampliado los plazos y reforzado los canales de difusión para facilitar y ampliar la participación vecinal".

Cambio de estrategia

La concejala también ha anunciado un cambio en la estrategia de comunicación para llegar a más hogares y públicos, especialmente a la juventud. Este año se ha optado por una campaña de buzoneo en todos los domicilios del municipio, con materiales informativos que se están distribuyendo desde este 4 de noviembre, y por el envío de información a las AMPAS y centros educativos para fomentar la participación entre los estudiantes de 16 años en adelante.

"Creemos que llegar directamente a las casas y a los centros educativos es clave para lograr una participación más diversa y representativa", ha añadido.

Durante la presentación, Cristina Perea ha recordado los resultados obtenidos en la convocatoria anterior, destacando la alta participación vecinal y el impacto positivo de las propuestas seleccionadas.

En los Presupuestos Participativos de 2025, la fase de presentación de proyectos reunió a cerca de 250 vecinos y vecinas que formularon un total de 176 propuestas.

Según ha expresado la concejala, "gracias a este proceso se están desarrollando proyectos significativos para Alcázar de San Juan y nuestros barrios, reflejo del compromiso y la creatividad de la ciudadanía".

La responsable de Participación Ciudadana ha querido hacer mención a las actuaciones puestas en marcha gracias a esta iniciativa, como la instalación de la Veleta de Isidro Parra como propuesta ganadora de ciudad, un proyecto con profundo valor simbólico y cultural vinculado al centenario del artista alcazareño, así como intervenciones en los barrios: en Cristo de Zalamea, la colocación de maceteros en la Plaza de España; en Goya, la reforma de la biblioteca del Parque Cervantes; en El Arenal, la renovación de la zona verde de la calle Los Ángeles; en El Santo, la mejora de la iluminación del túnel de Rondilla Cruz Verde; en La Pradera y Porvenir, la reforma de acerados; y en Santa María, la mejora de la pista deportiva del parque Avelino Manzano, ya finalizada.

Cristina Perea ha animado a toda la ciudadanía a implicarse en el proceso y presentar proyectos que contribuyan al bienestar común. "Invitamos a los vecinos y vecinas a pensar en propuestas que transformen nuestros barrios y nuestra ciudad, con un impacto tangible y positivo para todos", ha afirmado.

"Alcázar se construye desde la participación, la escucha y la colaboración; entre todas y todos seguimos avanzando hacia un municipio más habitable, más sostenible y más cercano", ha concluido la concejala.