La ejemplar historia de Kiko Pancho, el manchego convertido en el "influencer del buen rollo"

El último programa de 'Zona Mixta' descubrió a la audiencia de Manzanares10TV la historia de Kiko Pancho, un ciudadrealeño al que un accidente de moto ha dejado en silla de ruedas para el resto de su vida. El positivismo y el afán de superación que exhibe después de haber mirado de frente a la muerte están sirviendo de inspiración para mucha gente, pero ahora el manzanareño necesita ayuda para financiar la compra de una nueva silla de ruedas y de un bipedestador que faciliten su día a día.

El 31 de mayo de 2020, a escasos kilómetros del pabellón 'Antonio Caba', en una carretera cercana a Membrilla, Kiko Pancho sufrió un accidente de moto que estuvo a punto de costarle la vida. La rápida actuación de los equipos de emergencias y del personal médico aquel día fue vital para que consiguiera salir adelante, aunque con una lesión completa de médula espinal que le obliga a utilizar una silla de ruedas durante el resto de su vida, según ha informado el Consistorio manzanareño en nota de prensa.

Desde el primer momento en que despertó del coma en el que estuvo inducido durante tres semanas en dos periodos diferentes, Kiko ha sido un ejemplo de entereza para las personas de su alrededor, desde su familia y amigos que siempre estuvieron a su lado, hasta sus compañeros del Hospital Nacional de Parapléjicos y sus seguidores de Instagram, donde poco a poco va convirtiéndose en una especie de 'influencer del buen rollo'. "Yo sigo siendo el mismo que antes del accidente. Lo único que me ha cambiado es el concepto que tengo de la vida: antes disfrutaba de ella, ahora la exprimo al máximo", confesaba en 'Zona Mixta'.

Sus nuevas circunstancias han hecho necesaria una reforma de su casa de La Solana, en Ciudad Real. Unas obras de adaptación que han sido costosas, como también lo son una serie de instrumentos ortopédicos que le ayudarán a ser más autónomo. Es por ello que Kiko Pancho ha solicitado ayuda a través de una campaña de financiación popular para adquirir un bipedestador que le ayude a mantenerse en posición vertical evitando que las articulaciones de sus piernas se sigan atrofiando y se queden rígidas y una silla de ruedas más ligera que le facilite sus desplazamientos diarios.

Las personas interesadas en colaborar económicamente con esta causa pueden hacerlo a través de la plataforma GoFundMe aportando la cantidad deseada. En el momento de redactar esta información, 124 personas habían puesto su granito de arena en la campaña aportando 3.342 euros. El objetivo es llegar a los 18.000 euros que cuestan el bipedestador y la silla de ruedas.

El refugio del deporte

En su entrevista en 'Zona Mixta', Kiko Pancho reveló que el deporte se ha convertido en una parte fundamental de su proceso de recuperación y adaptación a su nueva vida. Cada día ejercita sus brazos en un gimnasio que ha improvisado en su casa. Y con la ayuda de una handbike regalada por sus amigos disfruta de la "sensación de libertad" realizando rutas por la provincia de Ciudad Real.

Por el momento esas rutas son de carácter amistoso, pero el gusanillo de la competición asoma en el horizonte. Y no se pone límites, como participar en unos Juegos Paralímpicos? "¡Sería increíble! De momento me estoy concienciando. Lo voy a dejar en el aire, pero me encantaría verme en unos Juegos Paralímpicos dándolo todo", afirmaba.

