Tres detenidos por 50 robos en empresas y edificios públicos de Almansa y Ayora: usaban coches para romper las puertas

Efectivos del Área de Investigación del Puesto Principal de la Guardia Civil de Almansa han detenido a tres vecinos de 26, 37 y 61 años de edad, como presuntos autores de cincuenta delitos contra el patrimonio esclarecidos en el marco de la denominada operación 'Rosengus'.

Desde la Guardia Civil han detallado que a los detenidos se les atribuye la comisión de 36 delitos de robo con fuerza en las cosas, 12 delitos de hurto de uso de vehículo a motor, un delito de hurto y otro de receptación.

Según han informado, la investigación comenzó el pasado mes de julio después de que la Benemérita detectara una sucesión de robos con fuerza en establecimientos y empresas de las localidades de Almansa y Ayora, cuyos autores seguían pautas de actuación similares y actuaban principalmente durante la madrugada ataviados con pasamontañas y capuchas para tratar de asegurar su anonimato.

Los robos y hurtos se cometían en establecimientos públicos de todo tipo, desde cafeterías hasta gimnasios, así como en naves industriales e instalaciones municipales, eligiendo los delincuentes, según explican, lugares donde podían obtener dinero en efectivo u objetos de fácil venta en el mercado ilícito.

Las investigaciones permitieron averiguar que, los ahora detenidos, se valieron en numerosas ocasiones de vehículos sustraídos previamente para ejecutar su actividad criminal, llegando incluso a emplear los vehículos para fracturar las puertas de acceso mediante el conocido método del alunizaje.

El botín obtenido se constituía fundamentalmente por dinero en efectivo, teléfonos móviles, ordenadores, máquinas de diagnosis para vehículos, tabaco y otros efectos con valor económico que, según pudieron determinar los investigadores, eran vendidos rápidamente a terceros en el mercado ilícito en localidades de las provincias de Albacete y Alicante.

Detenciones

La explotación de la investigación permitió identificar plenamente a los presuntos autores de los hechos, culminando la operación con la detención de los tres investigados y la práctica de un registro domiciliario en la localidad de Almansa.

Durante el registro se recuperaron diversos efectos procedentes de los robos investigados y se intervinieron numerosas evidencias que relacionan de forma directa a los detenidos con los delitos esclarecidos.

La investigación ha permitido acreditar una intensa actividad delictiva desarrollada durante varios meses en las localidades de Almansa y Ayora, afectando a establecimientos comerciales, empresas, talleres, estaciones de servicio y otras instalaciones.

Con esta actuación la Guardia Civil ha permitido poner fin a una sucesión de hechos que estaba generando una importante preocupación entre comerciantes y empresarios de la zona, especialmente por la reiteración de los robos y los importantes daños materiales ocasionados en algunos de los establecimientos afectados.

La operación ha sido desarrollada por el Área de Investigación del Puesto Principal de Almansa, contando con la colaboración de efectivos del Área de Prevención de la Delincuencia de la misma unidad.

Las diligencias instruidas, junto con los detenidos y los efectos intervenidos, fueron puestas a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia Número 2 de Almansa.