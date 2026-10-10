Paco Núñez respalda a Javier Sánchez como candidato del PP para situar a Almansa "a la vanguardia del progreso"

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha respaldado la elección de Javier Sánchez Roselló como presidente local del partido y candidato a la Alcaldía de Almansa en las municipales de mayo para impulsar una etapa en la que el municipio "tiene que estar a la vanguardia del progreso".

De esta manera, Sánchez Roselló liderará el intento por regresar a una Alcaldía que recogió en 2018 cuando el propio Núñez fue elegido líder regional y candidato a la Junta, y renovó en 2019 con el apoyo de Ciudadanos. Sin embargo, en 2023 los 'populares' perdieron el bastón de mando en favor de la socialista Pilar Callado, actual regidora.

Junto a Javier Sánchez Roselló, el Congreso local ha elegido como nueva secretaria general del partido local a Carmina Llamas, inspectora oficial de Salud Pública en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y titulada superior en Sanidad Animal.

Durante su intervención, junto al presidente provincial y alcalde de Albacete, Manuel Serrano, Núñez ha agradecido expresamente a Ramón Rodríguez, presidente local saliente, su trabajo, compromiso y dedicación al Partido Popular de Almansa, reconociendo su contribución a la organización y su trayectoria de servicio a la ciudad, ha informado el PP en nota de prensa.

Núñez ha destacado que el futuro de Almansa está estrechamente relacionado con las decisiones que se adopten tanto en el Gobierno de Castilla-La Mancha como en el Gobierno de España.

Como almanseño, Núñez ha expresado su compromiso personal con el desarrollo de su ciudad y ha defendido la importancia de coordinar las políticas municipales, autonómicas y nacionales.

“Almansa tiene historia, tiene talento, tiene industria, tiene capacidad emprendedora y tiene futuro. Nuestro compromiso es trabajar para que aproveche todo su potencial”, ha señalado.

Núñez ha explicado que el proyecto que defiende para Almansa, junto a Sánchez Roselló, debe prestar especial atención al fortalecimiento del tejido industrial, el apoyo a los autónomos, la creación de empleo, la mejora de las infraestructuras, la vivienda y las oportunidades para los jóvenes.

Paco Núñez junto a los integrantes del PP de Almansa. PP CLM

Tradición industrial

El presidente regional del PP ha considerado fundamental aprovechar la tradición industrial y empresarial de Almansa, especialmente su vinculación con el sector del calzado, para impulsar nuevas inversiones y actividades económicas. Igualmente, ha defendido una administración más ágil, una fiscalidad favorable a la actividad económica y una planificación urbana que permita el crecimiento de la ciudad.

“Quiero que Almansa sea una ciudad moderna, dinámica, innovadora y preparada para afrontar los retos del futuro. Una ciudad que conserve sus raíces y su identidad, pero que mire hacia delante con ambición”, ha afirmado.

Por último, Núñez ha trasladado al nuevo presidente local su disposición a colaborar en la elaboración de propuestas para Almansa y ha expresado su voluntad de trabajar conjuntamente con el equipo municipal, el Partido Popular de Castilla-La Mancha y la dirección nacional encabezada por Alberto Núñez Feijóo.

“Como almanseño, trabajar por el futuro de Almansa es uno de mis mayores compromisos. Queremos situar nuestra ciudad a la vanguardia del progreso, la industria, la innovación y las oportunidades”, ha reiterado.

De su lado, Manuel Serrano ha destacado la importancia de que el Partido Popular de Almansa haya sido capaz de presentarse unido, especialmente después de haber tenido la responsabilidad de gobernar la ciudad. En este sentido, ha felicitado a Ramón Rodríguez por sus 17 años al frente del partido, una trayectoria que ha contribuido a que Almansa haya contado con grandes alcaldes, como Fermín Cerdán y Paco Núñez, y ha subrayado que deja el partido en muy buenas manos.

Serrano ha trasladado también su enhorabuena a Javier Sánchez Roselló, al que ha definido como un gran compañero y un ejemplo de compromiso, destacando su apuesta por la unión y el sosiego.

“Estoy convencido de que Javier Sánchez Roselló volverá a ser alcalde de Almansa, y eso será fundamental para impulsar el proyecto del Partido Popular en la Diputación de Albacete, en Castilla-La Mancha con Paco Núñez y en España con Alberto Núñez Feijóo”, ha sentenciado.