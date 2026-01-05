Continúa la huelga en el servicio de recogida de envases en la provincia de Albacete: "Comienza a ser visible"

La huelga en el servicio de recogida de envases en la provincia de Albacete continúa este lunes y, según ha informado el sindicato CCOO, los efectos del paro empiezan a ser visibles en algunas áreas de aportación, a pesar de que los servicios mínimos establecidos son, a su juicio, "abusivos".

En una nota de prensa, la organización sindical ha reiterado que la plantilla de trabajadores pide disculpas a la ciudadanía por las molestias ocasionadas, pero insiste en que la huelga se mantiene ante la falta de avances en la negociación con la empresa concesionaria del servicio, Fomento de Construcciones y Contratas (FCC).

CCOO ha señalado que el principal escollo para alcanzar un acuerdo que permita desconvocar la huelga es la "cerrazón" de la empresa a eliminar un párrafo del convenio colectivo que, según el sindicato, traslada a los trabajadores la obligación de cumplir el pliego de condiciones del contrato, responsabilidad que corresponde a la empresa adjudicataria.

Asimismo, el sindicato ha informado de que ha impugnado los servicios mínimos impuestos por considerarlos "absolutamente abusivos y perjudiciales" para el impacto de la huelga.

Incremento de residuos

En este sentido, ha advertido de que, coincidiendo con unas fechas en las que se incrementa la generación de residuos de envases, ya se están empezando a notar los efectos del paro en determinados puntos de recogida.

CCOO ha recalcado que la plantilla "se mantiene firme" en la huelga y ha anunciado nuevas movilizaciones. En concreto, los trabajadores volverán a concentrarse este miércoles a las 12:00 horas ante la Diputación provincial de Albacete, institución responsable de la adjudicación del servicio a FCC.

Además, este jueves a las 14:00 horas está prevista una concentración frente a la sede de Fomento de Construcciones y Contratas, y el próximo 12 de enero se celebrará una nueva protesta a las 12:00 horas ante la Diputación provincial.