Escrutino al 60 % en Castilla-La Mancha: Vox arrebata un escaño al PSOE en Albacete y pelea a cara de perro con el PP en Cuenca

El avance del escrutinio en Castilla-La Mancha, con el 60 % de los votos contabilizados, deja un único cambio respecto a las elecciones generales de 2023: Vox arrebata al PSOE uno de los cuatro diputados de Albacete, alterando el reparto de escaños en esta provincia.

Con el recuento actual, el reparto regional se mantiene en 10 diputados para el PP, siete para el PSOE y cuatro para Vox. La única variación respecto a 2023 se produce en Albacete, donde los socialistas pierden un representante en favor de la formación de Santiago Abascal.

En cuanto a los porcentajes de voto en Castilla-La Mancha, el PP obtiene el 39,9 % de las papeletas, mientras que el PSOE alcanza el 32,9 %. Vox suma el 21,1 % de los sufragios, consolidando su crecimiento respecto a las anteriores elecciones generales.

Frente Amplio, por su parte, se queda en el 2,46 % de los votos y continúa sin opciones de obtener representación parlamentaria.

A esta hora hay dos provincias que siguen concentrando la atención: Cuenca y Toledo, donde el PP y Vox mantienen abiertas sus respectivas disputas por los últimos diputados.

En Cuenca, el Partido Popular consigue retener sus dos escaños, pero Vox continúa muy cerca de conseguir representación. Los de Santiago Abascal se encuentran a apenas medio centenar de votos de entrar por primera vez en el Congreso de los Diputados por esta provincia, donde nunca han conseguido un representante en unas elecciones generales.

La distancia mantiene abierto un escenario que ha ido cambiando durante el recuento. Vox llegó a situarse provisionalmente por delante de los populares, pero con el 60 % escrutado el PP vuelve a conservar su segundo diputado. La formación de Abascal necesita ahora recortar esa pequeña diferencia para lograr un escaño histórico en Cuenca.

En Toledo, por su parte, el PP parece consolidar sus tres diputados, mientras que Vox mantiene uno. Los de Abascal tendrían que recortar alrededor de 3.000 votos a los populares para hacerse con el que sería su segundo representante por esta circunscripción.