Castilla-La Mancha supera el 81,5 % de participación en las generales del 29-N, un 7,76 % más que en 2023

Castilla-La Mancha ha registrado una participación por encima del 81,5 % en las elecciones generales que se han celebrado este domingo, 29 de noviembre.

Se trata de una cifra que supera en un 8,57 % más que los datos obtenidos en la última cita electoral de junio de 2023.

De esta manera, en la región han acudido a las urnas 1.277.979 electores de los 1.630.727 que tienen derecho al sufragio en la región.

Aunque durante buena parte de la jornada la elevada participación apuntaba a un récord histórico, finalmente los datos de este domingo no han superado a los registrados en Castilla-La Mancha en 1982, donde sobrepasaron el 84 %.

Datos por provincias

Por provincias, las cifras han estado bastante parejas. La que más participación ha recabado ha sido Guadalajara con un 82,33 %, seguida de Cuenca con un 82,29 % y Albacete con un 82,12 %.

Por debajo del 82 % se han quedado Toledo (81,16 %) y Ciudad Real (81,02 %).

Esta dinámica ya se vaticinaba en la anterior comunicación de participación, a las 18:00 horas, que situaba el dato de participación en Castilla-La Mancha en el 70,38 %, 14 puntos más que en 2023, con 1.117.691 votos.

A esa hora, la provincia con el mayor incremento en la movilización la marcaba Guadalajara con un 71,52 % y 144.856 votos, un 17,46 % más que en 2023.

Le seguían Albacete, con un 70,44 % y 211.007 votos, un 15,77 % más; Toledo, con un 70,86 % y 392.502 votos, un 13,32 % más; Cuenca, con un 70,37 % y 103.955 votos, un 12,75 % más; y Ciudad Real, con un 69,06 % y 266.286 votos, un 12,68 % más.

Cabe recordar que en la región estaban llamados a votar un total de 1.630.727 electores: 569.221 en Toledo, 393.283 en Ciudad Real, 308.301 en Albacete, 208.601 en Guadalajara y 151.312 en Cuenca.