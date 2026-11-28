El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convocó, de manera anticipada, elecciones a las Cortes Generales el pasado 5 de octubre. A partir de ese momento se activaron todos los mecanismos para que los españoles, siguiendo con lo dictado en el artículo 23 de la Constitución, pudiesen acudir a las urnas el 29 de noviembre. Entre los españoles llamados a participar en los comicios figuran los residentes en el país, los que viven en el extranjero, aquellos que hayan recibido la nacionalidad española y, entre otros, las personas 'sin techo'.

El próximo domingo, 38.728.356 españoles —14.316 sin hogar según el INE de 2022— podrán ejercer su derecho a voto en las elecciones generales, según confirma La Moncloa. En Castilla-La Mancha, siguiendo los datos de la Oficina del Censo Electoral del INE, un total de 1.631.694 castellanomanchegos están llamados a las urnas.

En la comunidad autónoma, según los últimos datos publicados por la Encuesta sobre las Personas sin Hogar 2022 del INE, se contabilizan alrededor de 392 personas sin hogar. La propia Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en relación con la Estrategia para Personas sin Hogar 2025-2030, amplía esta estimación a 900 personas en situación de sinhogarismo.

Antonio Roldán, abogado colegiado en Toledo, desgrana en EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha los vértices sobre los que una persona 'sin techo' puede votar el 29-N y asegura que "no existe ninguna limitación electoral específica por el hecho de ser persona sin hogar".

Roldán aclara que podrán votar todos aquellos que sean españoles y mayores de 18 años, quien no esté privado del derecho de sufragio por sentencia firme y quien esté inscrito en el censo electoral. Esta última es una cuestión "indispensable" que se tramita a través del "padrón municipal".

Así, detalla que el padrón "exige un domicilio habitual" pero no que sea una "vivienda normal", pudiendo ser entonces "infraviviendas e incluso ausencia de techo" o "el uso de un domicilio ficticio".

De esta manera, resume que "no es obligatorio" tener un domicilio fijo en sentido clásico pero "sí es necesario estar empadronado en algún municipio" para que el Ayuntamiento pueda tramitar la inscripción en el censo y que el voto de estas personas no se pierda.

Para las personas que viven en la calle existen, según Roldán, tres alternativas para inscribirse en el censo y votar: empadronamiento en infraviviendas o lugares de pernocta, "domicilio ficticio" con intervención de Servicios Sociales o "alta por omisión del padrón".

Antonio Roldán, abogado colegiado en Toledo. Cedida

En cuanto a la primera opción, "el padrón debe reflejar el lugar donde realmente vive el vecino". En relación con la segunda, para estas personas que "residen habitualmente en un municipio y son conocidas de los servicios sociales, se prevé expresamente el empadronamiento con domicilio ficticio: dirección de servicios sociales, albergue municipal, punto geográfico concreto…". Por último, si la persona vive "habitualmente en el municipio pero no figura inscrita, puede solicitar alta por omisión".

Las "dificultades administrativas" para que estas personas puedan votar existen y se hacen notorias cuando se "exige acreditar" una residencia "estable", un requisito que "choca con la realidad de la exclusión residencial". Unos inconvenientes que también se reflejan en la "falta de coordinación con Servicios Sociales" en relación al modelo de domicilio ficticio que exige que estos organismos "intervengan" y, si no actúan o no asumen ese papel, "el empadronamiento se bloquea".

Roldán asegura que "para votar es necesaria la identificación mediante DNI, pasaporte o permiso de conducir", una documentación en vigor de la que "pueden carecer" estas personas, "lo que impide el ejercicio efectivo del voto aunque estén censadas". Asimismo, señala a la falta de información y acompañamiento como "barreras relevantes".

En Castilla-La Mancha, los mecanismos de empadronamiento siguen el régimen estatal de padrón (Ley 7/1985 y resoluciones del INE) y la normativa autonómica de servicios sociales (Ley 14/2010 y antecedentes) "atribuye a los municipios funciones de detección de necesidades, coordinación de actuaciones y atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social". Esto quiere decir que, según explica Roldán, la aplicación práctica del empadronamiento depende de la actuación de cada Ayuntamiento y sus Servicios Sociales.

Este abogado señala que el papel de los Servicios Sociales de la región comprende identificar personas sin hogar que residen en el municipio, emitir informes de habitualidad de residencia y proponer la dirección de empadronamiento así como comprometerse a gestionar las notificaciones. Unos elementos que son "clave" para que este colectivo pueda empadronarse, sean incorporados al censo electoral y reciban la tarjeta censal.

En cuanto a unas posibles diferencias en esta materia entre las provincias que componen la región, Roldán asegura que no existen y que las únicas que pueden haber son "de carácter organizativo o de recursos", señalando la intensidad de los servicios sociales o la presencia de entidades del tercer sector, entre otros.

La Constitución proclama la igualdad ante la ley y prohíbe la discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. Sin embargo, esta equidad puede verse mermada con este colectivo pues "la necesidad de estar empadronado y de disponer de documentación de identidad genera una desigualdad fáctica" que puede traducirse en una disparidad "material en el ejercicio del derecho".

Para la formación de las mesas electorales, los 'sin techo' cuentan con las mismas posibilidades que cualquier ciudadano de ser presidente o vocal de mesa, siempre que cumplan con los requisitos generales que comprenden "estar en la lista de electores, la mayoría de edad, saber leer y escribir y tener menos de 70 años", además de estar "empadronada y censada".

En caso de que estas personas hayan usado un domicilio ficticio, la tarjeta censal para saber dónde votar llegará a esa dirección, por ello, este abogado apunta a que es "esencial" que los Servicios Sociales se "comprometan a hacer llegar la comunicación al interesado".