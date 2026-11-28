Tras dos semanas de campaña electoral y otras tantas de precampaña, este domingo 29 de noviembre se celebran las elecciones generales.

Mientras que los electores más indecisos reflexionan este sábado para decidir qué papeleta introducirán finalmente en las urnas, otros tienen claro su voto y pueden aprovechar la jornada para desconectar del bombardeo partidista que hemos vivido en los últimos días.

En Castilla-La Mancha todo está listo para que se desarrolle con "normalidad y seguridad" una jornada electoral que decidirá el devenir del país en los próximo cuatro años. Te ofrecemos xxxx claves que debes saber sobre las elecciones del 29-N.

1. 1,6 millones de electores

Un total de 1.630.727 electores de Castilla-La Mancha están llamados a votar este domingo.

Del total de electores en la comunidad, 54.036 son nuevos votantes.

No obstante, el censo electoral ha subido en 42.262, ya que se han producido bajas por defunciones o por traslados a otras comunidades o fuera del país.

2. Toledo lidera el censo

Por provincias, en Toledo están llamados a las urnas un total de 569.221 electores; en Ciudad Real, 393.283; en Albacete, 308.301; en Guadalajara, 208.601 electores y en Cuenca, 151.312.

Asimismo, 41.525 electores censados en Castilla-La Mancha residen en el extranjero.

3. 40.000 votos por correo

Según ha detallado Correos, se han admitido un total de 39.686 votos. Del total, 7.670 han sido en Albacete, 10.076 en Ciudad Real, 4.877 en Cuenca y 5.242 en Guadalajara.

El voto por correo ha disminuido considerablemente con respecto a los comicios generales de 2023, cuando se depositaron 102.903. Estas elecciones fueron en julio, un mes marcado por las vacaciones, lo que también influyó para que muchos electores decidieran votar a través de esta modalidad.

4. 3.137 mesas

Como ha confirmado este viernes el delegado del Gobierno en la región, José Pablo Sabrido, se instalarán 3.137 mesas en un total de 1.433 colegios electorales, distribuidos por los 919 municipios de la comunidad.

Para atender el dispositivo se han desplegado 1.818 representantes de la Administración General del Estado.

El presupuesto total para la organización de las elecciones ha superado los 3,52 millones de euros.

5. De 9 a 20 horas

Las mesas electorales abrirán a las 9 horas de la mañana y cerrarán a las 20 horas de la tarde. Los colegios abrirán antes para que las mesas puedan constituirse.

Para votar no basta con la tarjeta censal, ya que hay que acreditar la identidad con un documento oficial como el DNI, el pasaporte o el carné de conducir.

6. 21 diputados

En Castilla-La Mancha se eligen 21 diputados al Congreso. Del total, seis por la provincia de Toledo, cinco por Ciudad Real, cuatro en Albacete, tres en Cuenca y otros tres en Guadalajara.

También se eligen un total de 20 senadores, cuatro por cada provincia.

7. Despliegue policial

Para velar por la seguridad de la jornada electoral, se contará con la labor de 6.260 representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

En el dispositivo participarán 1.097 policías nacionales, 4.326 agentes de la Guardia Civil y 837 agentes de Policía Local.

8. 3,5 millones

Tal y como ha detallado Sabrido, el presupuesto total para la organización de las elecciones ha superado los 3,52 millones de euros en Castilla-La Mancha.

9. Datos de participación

A las 14 y a las 18 horas se conocerán los datos de participación en los comicios, así como la comparativa en las mismas franjas horarias con respecto a las elecciones de 2023.

10. Resultados

Tras el cierre de las mesas a las 20 horas, los primeros resultados comenzarán a difundirse a partir de las 21 horas, tras el cierre de los colegios electorales en Canarias.

El Gobierno comparecerá a las 22.30 horas para informar de los datos provisionales, aunque el escrutinio no rondará el 98 % hasta la medianoche, aproximadamente. Unos días después se completa el recuento.

"Un proceso seguro"

Por su parte, el propio Sabrido ha indicado que nadie puede poner en duda la confianza en el proceso electoral porque "está calificado como uno de los más seguros del mundo".

"Nunca se ha dudado de la eficacia y transparencia del sistema electoral, que es un sistema transparente y seguro. Es imposible que haya alguna anomalía en el sistema electoral", ha afirmado.

Asimismo, Sabrido ha animado a que los ciudadanos participen en las elecciones "con la alegría de ejercer un derecho que es el más importante de la democracia y que debe hacerse con respeto a los demás".