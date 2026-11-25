En los últimos tiempos, en los parlamentos hemos visto casi de todo. Impresoras, botes de gas pimienta y rifirrafes de mayor o menor intensidad. Pero lo que nos quedaba añadir al catálogo era a un presidente rapeando como un 'bro' y pertrechado con gafas de sol y gorra.

Esta curiosa estampa, que en las últimas horas se ha hecho viral en redes sociales, ha podido observarse este martes en las Cortes de Castilla-La Mancha con su presidente, el socialista Pablo Bellido, como protagonista.

Se daba la circunstancia de que el parlamento castellanomanchego celebraba un acto institucional con motivo del Día Mundial de la Infancia en el que han participado estudiantes de centros educativos de la región. Algunos, para reivindicar los derechos de la infancia, han ejecutado números musicales como el llevado a cabo por los chicos del CEIP Lorenzo Medina de Valdepeñas (Ciudad Real) que incluía un rap.

Tras esta actuación, Bellido ha sorprendido a todos los asistentes con una performance que nadie esperaba.

"Voy a pedir a los diputados por un día, que sois vosotros y vosotras, que hagamos los discursos rapeando, bro", aseguraba el político.

Acto seguido se ha agachado tras el pupitre que ocupa como presidente de la Cámara para volver a aparecer pertrechado con gafas de sol y gorra con la visera hacia detrás.

Este sorpresivo cambio de registro primero desataba expresiones de sorpresa y también algunos aplausos y gritos.

A partir de ahí, totalmente metido en su personaje, Bellido ha pedido a todos los presentes que hicieran palmas al ritmo que él marcaba para poder empezar con su intervención: "Quiero que todos los diputados se pongan a rapear. Para que Castilla-La Mancha no pueda petar. Que la infancia de todo el mundo pueda jugar. Y todos los derechos de la infancia garantizar".

Unas rimas cortas pero efectivas a juzgar por la ola de aplausos que despertaba en la sala de plenos del Convento de San Gil.

Esta sorprendente actuación ha sido totalmente improvisada, según han trasladado fuentes del entorno de Bellido a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha.

"Cuando ha visto la actuación de los chicos, le ha parecido simpático hacer un rap", aseguraba un colaborador, que explicaba que prácticamente sobre la marcha "ha pedido que le consiguiéramos la gorra y las gafas de sol".

Perfil moderado y contundente

Pero más allá de este momento más o menos llamativo, Pablo Bellido es un político con mucho recorrido en Castilla-La Mancha y uno de los puntales del PSOE, partido que lidera como secretario general en la provincia de Guadalajara desde el año 2012.

Alcalde de Azuqueca de Henares (Guadalajara) entre 2007 y 2015, en 2016 fue elegido diputado al Congreso por la provincia de Guadalajara y de ahí pasó a ostentar la Presidencia de las Cortes castellanomanchegas a partir de 2019.

Durante las casi dos legislaturas que lleva dirigiendo los plenos en el Convento de San Gil, ha exhibido un talante moderado, dialogante e incluso reflexivo y pedagógico cuando ha tenido que intervenir para llamar al orden a algún diputado.

Quizá el momento más tenso que ha vivido se producía el pasado 3 de septiembre con la diputada del PP, Itziar Asenjo, como protagonista. Antes de aquel pleno, la Mesa del Parlamento había bloqueado una proposición de los 'populares' para hablar de la situación que se vivía en Ceuta. Para ello se amparaba en el Reglamento de las Cortes, reformado en 2023, que limita las iniciativas de la Cámara a asuntos relacionados con las competencias de Castilla-La Mancha.

Aquel día, pese a intervenir en un punto que tenía que ver con política hídrica, Asenjo ignoró las limitaciones normativas y comenzó a articular su discurso en torno a la situación de los habitantes de Ceuta. Después de tres minutos de intervención, Bellido la solicitó que se ciñera "a la cuestión", advertencia que no fue tenida en cuenta por la diputada 'popular' que mantuvo su posición de insumisión.

Así, el presidente de las Cortes le retiró la palabra y le pidió que abandonara la tribuna de oradores por haber desatendido sus tres advertencias.

"Si no se retira a su escaño tendré que llamarla al orden y expulsarle también del pleno. No me gustaría hacerlo, porque a todos nos condiciona mucho a futuro, pero usted está faltando el respeto al Parlamento y le ruego que baje de la tribuna de oradores inmediatamente", le advirtió.

Ante la negativa de Asenjo, Bellido la llamaba al orden y, tras el tercer llamamiento, ordenaba su expulsión del salón de plenos con una clara advertencia: "Yo aquí no voy a permitir que se haga lo que pasa en el Congreso de los Diputados y en otros parlamentos donde no se respeta el reglamento".

Financiación

Una contundencia que también exhibió cuando en septiembre el Ministerio de Hacienda aprobó en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, contra la voluntad de todas las comunidades autonómicas salvo Cataluña y Canarias, una reforma del modelo de financiación basada en un trato preferencial para la comunidad catalana.

Ante este paso, que parecía decisivo antes de que Pedro Sánchez convocara las elecciones, incidía en la necesidad de parar la reforma en el Congreso de los Diputados.

En este sentido pedía a los diputados del PSOE de Castilla-La Mancha "hacer ver al presidente del Gobierno que con esto no se juega, que nos presentamos respetando nuestra tradición política socialdemócrata de defender la igualdad".

"No podemos permitir que, por permanecer unos meses más en La Moncloa, se salten por los aires todas las costuras de nuestro proyecto político", advertía.

¿Sustituto de Page?

Unas palabras que no cayeron en saco roto y fueron interpretadas en algunos sectores como una llamada a la rebelión de los diputados castellanomanchegos por venir desde una de las figuras más destacadas dentro del PSOE de Castilla-La Mancha y cercanas a Page.

Pero pasos como este también han sido interpretados de una manera muy diferente por parte de la oposición. Desde el PP, han señalado en varias ocasiones a Bellido como uno de los candidatos a sustituir a Emiliano García-Page en el caso de que el presidente no diera el paso a optar a su cuarto mandato en las elecciones de 2027.

Es más, desde algunos sectores 'populares' han apuntado, sin base sólida ni pruebas, que el guadalajareño estaría realizando maniobras para capitanear un proyecto alternativo al de Page.

Unas afirmaciones, hoy por hoy más cercanas a la rumorología que a la realidad, que tiene que ver con un político poco abonado a abandonar la moderación y que ha sorprendido saliendo de su zona de confort a ritmo de rap.