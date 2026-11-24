El 81 % de los municipios de Castilla-La Mancha se unen al nuevo Plan Corresponsables: contará con 15,1 millones

Un 81 % de los municipios de Castilla-La Mancha se han unido a la sexta edición del Plan Corresponsables de la Junta, alcanzando un total de 712 ayuntamientos. Se trata de 100 más que en la primera edición del plan.

Así lo ha expresado este martes la consejera de Igualdad, Sara Simón, que ha detallado que es el segundo año que el plan cuenta con el compromiso de todas las instituciones, por lo que ha agradecido "la colaboración de las diputaciones provinciales y de los ayuntamientos de más de 10.000 habitantes".

"Se repite ese modelo y es cierto que hay ayuntamientos que vienen mostrando una complicidad mayor a la hora de desarrollar políticas de igualdad, que van más allá de las propias acciones que se pueden financiar a través del Plan Corresponsables", ha asegurado.

Un día antes del 25-N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia la Mujer, Simón ha alertado de la "violencia estructural" que se genera al no avanzar en esta corresponsabilidad de cuidados y tareas del hogar.

"Las mujeres hemos luchado mucho a lo largo de la historia para poder incorporarnos al mercado laboral, para poder desarrollar nuestra vida profesional y para alcanzar posiciones de liderazgo en nuestros trabajos. Aunque resulta algo complicado por el peso que llevamos encima, por la mochila de los cuidados que lastra nuestras vidas", ha lamentado.

Ayuntamientos

Según ha detallado Simón, el 100 % de los municipios de más de 10.000 habitantes de Castilla-La Mancha se han sumado al Plan Corresponsables, al igual que las localidades pequeñas de entre 1.000 y 5.000 habitantes.

En las localidades de 5.000 a 10.000 habitantes, el porcentaje se sitúa en el 98 % y en los pueblos de menos de 1.000 habitantes en el 72,16 %.

Casi el 60 % de los municipios que se adhieren al Plan Corresponsables cuentan con una población censada inferior a los 1.000 habitantes. "Son pueblos del mundo rural, en riesgo de despoblación, donde la oferta privada de este tipo de servicios, como guarderías o ludotecas es claramente inexistente y casi imposible de llevar a cabo", ha reconocido.

El Plan Corresponsables cuenta con un presupuesto de 15,1 millones de euros. Son fondos que se transfieren a las entidades locales para financiar servicios como ludotecas, aulas matinales, acompañamiento domiciliario o actividades extraescolares.

La Junta transfiere casi 10 millones de euros de los fondos que el Ministerio de Igualdad otorga a Castilla-La Mancha para el fomento de la corresponsabilidad. Las cinco diputaciones cofinancian con 2,1 millones de euros el programa en los municipios menores de 10.000 habitantes.

La Consejería de Igualdad destina también 1,3 millones para financiar los programas de las grandes ciudades y los municipios con más de 10.000 habitantes cofinancian con fondos propios con 683.000 euros.

El Gobierno regional destina además 435.000 euros a los planes de formación y 581.000 euros para la puesta en marcha de un programa de empleo vinculado a la propia gestión del Plan Corresponsables.