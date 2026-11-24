José Bono graba a los periodistas en Aranda de Duero tras denunciar a los "pseudomedios". PSOE CyL

Bono responde a Felipe González con una pulla, mientras graba a los periodistas: "Mejor pro Bono que pro PP"

El expresidente de Castilla-La Mancha y del Congreso de los Diputados José Bono ha respondido a Felipe González después de que el histórico dirigente socialista cuestionara su respaldo a Pedro Sánchez con un juego de palabras sobre su apellido y nombre.

"Prefiero que mi compañero de partido sea pro Bono a que sea pro PP", ha afirmado este martes a preguntas de los periodistas, a quienes ha grabado con su teléfono móvil durante la atención a medios.

Los profesionales, algunos perplejos y otros con una sonrisa, se han preguntado con qué fin el también exministro de José Luis Rodríguez Zapatero ha registrado en imágenes a todos y cada uno de los periodistas y medios gráficos. Esta ha sido la respuesta de Bono: "Es para tener un recuerdo y para deciros luego algo y saber a quién se lo he dicho", además de añadir "va a tener su gracia".

Bono ha realizado estas declaraciones durante su visita a Aranda de Duero (Burgos), donde ha estado acompañado por el secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, y por la secretaria general del PSOE de Burgos, Esther Peña.

El expresidente del Congreso también ha dirigido sus críticas hacia determinados medios de comunicación, a los que ha calificado de "pseudomedios".

José Bono ha participado en un acto de campaña del PSOE en Aranda de Duero, junto a Carlos Martínez. PSOE CyL

Bono ha cuestionado su financiación, asegurando que reciben subvenciones del Partido Popular, y les ha reprochado que centren su actividad en desacreditar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al PSOE.

Allí ha sido preguntado por las críticas que González lanzó por su apoyo a la candidatura socialista y al actual presidente del Gobierno, ya que Bono ha participado en estos días en diferentes actos de campaña, como un mitin de Pedro Sánchez en Albacete, y otros actos públicos en Castilla-La Mancha.

El expresidente del Gobierno había recurrido a un juego de palabras con el apellido de Bono para afirmar que este actuaba "probono", cuestionando así su respaldo a Pedro Sánchez.

Ante estas palabras, el expresidente regional ha querido restar importancia al enfrentamiento y ha asegurado que siente "cariño" por González. "Lo último que quiero es pelear con Felipe González", ha señalado.

Bono ha dado por zanjado el intercambio de reproches con una expresión, ha dicho, muy de su tierra. "Como decimos en mi tierra... chimpún", ha dicho.

De esta manera, el exdirigente castellanomanchego ha devuelto la ironía a González utilizando su apellido para reivindicar su posición política y su respaldo al actual líder socialista, Pedro Sánchez.