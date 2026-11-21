Page elige Guadalajara para ondear la bandera del PSOE en la recta final de la campaña electoral del 29-N

Emiliano García-Page ha elegido Guadalajara para irrumpir por sorpresa en la recta final de la campaña electoral y ondear la bandera del PSOE a una semana de las elecciones del próximo 29 de noviembre.

El presidente de Castilla-La Mancha y secretario general de los socialistas regionales participará este sábado en un encuentro organizado por Juventudes Socialistas de Castilla-La Mancha y el PSOE provincial, una cita que no figuraba en su agenda pública inicial y que supone su primera aparición en un acto de campaña de los socialistas en esta convocatoria electoral.

El encuentro tendrá lugar a las 11:00 horas en el Conservatorio Profesional de Música Sebastián Durón de Guadalajara. Page estará acompañado por el secretario general del PSOE provincial, Pablo Bellido; el secretario general de Juventudes Socialistas de Castilla-La Mancha, Lázaro Ortega, y el secretario de Organización del PSOE regional, Sergio Gutiérrez. Los medios gráficos podrán tomar imágenes al comienzo del acto.

La aparición del presidente autonómico se produce, además, dos días después del cara a cara entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y cuando los partidos afrontan ya la última semana antes de las urnas.

Lío de listas

La elección de Guadalajara también tiene una lectura dentro de la situación interna del partido en Castilla-La Mancha. Esta provincia fue una donde las agrupaciones socialistas respaldaron por unanimidad las candidaturas iniciales.

Sin embargo, Ferraz modificó después el orden de las listas e intercambió a sus dos cabezas: Rafael Esteban, que había sido propuesto para el Congreso, pasó a encabezar la candidatura al Senado, mientras que María Jesús Merino hizo el recorrido inverso.

La confección de las listas al Congreso y al Senado abrió diferentes frentes entre las organizaciones provinciales y la dirección federal, que terminó modificando algunas de las propuestas aprobadas en los territorios.

Uno de los casos más destacados fue el de Toledo, donde se produjo un pulso por el primer puesto de la candidatura al Congreso entre Milagros Tolón y Sergio Gutiérrez. Finalmente, la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, considerada uno de los perfiles más próximos a Pedro Sánchez dentro del PSOE castellanomanchego, se situó como número uno, mientras que Gutiérrez quedó en segunda posición.

El cambio supuso que el secretario de Organización regional, uno de los hombres de confianza de Page, perdiera el primer puesto que había ocupado en las elecciones generales de 2023, cuando Tolón figuró como número dos.

En Albacete también hubo discrepancias. El Comité Provincial había respaldado con un 98,42 % de los votos la propuesta que situaba al diputado Emilio Sáez como cabeza de lista al Congreso. Sin embargo, Ferraz terminó colocando en ese puesto a Amparo Torres, hasta entonces senadora, en contra de la propuesta inicial de la organización provincial.

En Ciudad Real, por su parte, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, repite como número uno al Congreso, una apuesta que ya había encabezado en las elecciones generales de 2023. En este caso estará acompañada por Julián Nieva como número dos.

Cuenca ha sido otra de las provincias donde las propuestas provinciales se mantuvieron sin cambios en la ratificación federal, con Luis Carlos Sahuquillo al frente de la candidatura al Congreso.

Dos ministras de Sánchez

La agenda socialista de este sábado también tendrá otro escenario en Toledo. Allí, la ministra Milagros Tolón participará a las 10:30 horas en un encuentro con mayores en el restaurante Venta de Aires, junto al secretario de Organización del PSOE provincial, Félix Ortega.

El también alcalde de Cobisa cuenta con una amplia trayectoria política en la provincia, donde fue senador durante cuatro legislaturas, entre 2016 y 2023, y actualmente preside el Grupo Socialista en la Diputación de Toledo.

Por su parte, Isabel Rodríguez protagonizará a las 12:00 horas un acto público en Alcázar de San Juan junto a Rosa Melchor, cabeza de lista socialista al Senado por Ciudad Real, y los expresidentes de Castilla-La Mancha José Bono y José María Barreda. La cita tendrá lugar en el Hotel Intelier Airén.

De esta manera, las dos ministras del Gobierno de Pedro Sánchez que encabezan las candidaturas socialistas al Congreso por Toledo y Ciudad Real compartirán protagonismo en la jornada electoral, mientras Page se desplazará a Guadalajara para participar en el encuentro de Juventudes Socialistas.