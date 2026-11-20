"Extraño" y "aburrido": así califica Sabrido el 'cara a cara' entre Sánchez y Feijóo, aunque confía en la victoria del PSOE

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha asegurado este viernes que tiene la convicción de que el PSOE ganará las elecciones del próximo 29 de noviembre tras el debate electoral celebrado entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo.

Aunque ha calificado el cara a cara de "un poco aburrido", ha afirmado que salió del encuentro con la sensación de que los socialistas se impondrán en las urnas.

"Mi primera impresión fue: vamos a ganar, y con esa ilusión me fui a la cama", ha relatado a preguntas de los periodistas en Toledo. Sabrido ha reconocido que el debate le resultó "extraño" y algo monótono, aunque ha matizado que no fue "decepcionante, en ningún caso".

El representante del Gobierno central también ha criticado el contenido de las intervenciones de ambos candidatos y ha asegurado que durante el cara a cara se dijeron numerosas falsedades. En concreto, ha acusado al líder del PP de haber mentido "a mansalva", una afirmación con la que ha comparado el debate con el celebrado en 2023.

Accidente ferroviario

"Si entonces se dijo alguna mentira, ayer se dijeron muchísimas", ha señalado, antes de insistir en que hubo uno de los candidatos que, a su juicio, faltó a la verdad de manera reiterada.

Uno de los asuntos que más ha molestado a Sabrido ha sido la referencia a la asistencia a la misa funeral celebrada en la Catedral Primada de Toledo en memoria de las víctimas del accidente ferroviario de Urda.

El delegado del Gobierno ha expresado su malestar porque, durante el debate, se relacionara la presencia o ausencia en la celebración religiosa con el dolor por los fallecidos. "Yo, que soy cristiano y católico, no acepto que por sus creencias, porque no pueda o por el motivo que sea, las personas que no fueron sean menos dolidas que las que asistieron", ha afirmado.

En este sentido, ha defendido que los sentimientos de las personas no dependen de acudir a una misa y ha insistido en que le resultó especialmente doloroso escuchar ese planteamiento durante el cara a cara.

"La gente tiene los sentimientos de dolor con independencia de asistir o no a una misa", ha reiterado. "Eso para mí es inasumible", ha concluido sobre esta cuestión.

Por otro lado, Sabrido también se ha referido a la situación de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla tras el accidente ferroviario de Urda. Preguntado por la autorización de la jueza instructora a Adif para comenzar los trabajos de reconstrucción del tramo afectado, ha señalado que conoce el interés del gestor ferroviario por disponer de ese permiso cuanto antes.

El delegado del Gobierno ha expresado su deseo de que el servicio pueda recuperarse lo antes posible, siempre que se garanticen las condiciones de seguridad.

"Lo que todos deseamos es que se pueda recuperar cuanto antes en las condiciones de máxima seguridad el trayecto Madrid-Sevilla", ha manifestado.

Asimismo, ha reconocido que la interrupción del servicio está provocando dificultades, especialmente para los usuarios que realizan el trayecto entre Puertollano y Madrid.