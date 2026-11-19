Tolón destaca la influencia del Gobierno del PSOE en el progreso de la región: "Más empleo, pensiones más altas..."

La cabeza de lista al Congreso por el PSOE de Toledo y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha reivindicado la gestión del Gobierno de España en el progreso de Castilla-La Mancha durante un acto de campaña celebrado en Talavera de la Reina.

Tolón ha destacado los resultados en materia de empleo, educación, pensiones y vivienda. Y ha puesto en valor que ahora hay "130.000 personas ocupadas más que cuando gobernaba el Partido Popular".

"El Gobierno ha aprobado una nueva subida vinculada al IPC para el próximo 1 de enero. Y la pensión media alcanza los 1.460 euros mensuales, 450 euros más que en 2018", ha afirmado.

Asimismo, ha indicado que el paro "ha pasado del 19% al 11%", mientras que en la provincia de Toledo hay "casi 60.000 personas ocupadas más y el desempleo ha bajado del 18 al 14%".

Sobre la inversión educativa, ha indicado que el presupuesto del Ministerio ha pasado de 3.291 millones de euros a más de 6.700 millones. Y ha defendido que las becas han aumentado "nueve veces consecutivas".

"Debemos contar con aulas con menos estudiantes, docentes con mejores condiciones y, sobre todo, una atención mucho más personalizada. El Gobierno ha impulsado una ley para reducir las ratios a un máximo de 22 alumnos en Primaria y 25 en Secundaria", ha afirmado.

Por último, ha reivindicado las políticas de igualdad, los derechos de las mujeres y la protección frente a la violencia machista.

"La gestión del Ejecutivo de Sánchez se resume en más empleo, mejores salarios, pensiones más altas, más becas, más formación profesional, una educación inclusiva y más inversión en vivienda", ha afirmado.

Para Tolón, el próximo 29-N está en juego "derechos frente a derecha, libertad frente a retroceso, futuro frente a pasado". Y ha hecho un llamamiento a "votar progreso" para que haya "un gobierno progresista con el presidente Sánchez a la cabeza".

Rodríguez y Planas

Por su parte, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y la ministra de Vivienda y cabeza de lista del PSOE al Congreso por Ciudad Real, Isabel Rodríguez, han participado este jueves en un acto en Manzanares. Un encuentro en el que también ha estado presente el alcalde, Julián Nieva.

Planas ha destacado que las elecciones generales del próximo 29 de noviembre suponen elegir entre "avance o retroceso, progreso o regreso, también para el sector agroalimentario y el medio rural".

Y ha anunciado que su principal reto es la negociación de la próxima Política Agraria Común (PAC) en Bruselas, partiendo de "una postura unánime en España para mantener tanto su estatus de política europea como su dotación presupuestaria".

"Avanzar en derechos"

De su lado, la cabeza de lista del PSOE al Congreso por la provincia de Ciudad Real, Isabel Rodríguez, ha defendido la gestión del Ejecutivo de Sánchez.

"El PSOE se presenta ante la ciudadanía con valores, con proyecto y con gestión frente a los insultos y bulos de la oposición", ha afirmado.

Rodríguez ha planteado la cita electoral como una defensa de los consensos constitucionales y de los derechos conquistados en democracia. Por ello, ha pedido el voto "por el derecho a la vivienda, el derecho a la huelga y la libertad sindical" y ha alertado "contra el retroceso en derechos vinculados a la igualdad, la autonomía de las mujeres sobre su cuerpo y su maternidad o el derecho a una muerte digna".