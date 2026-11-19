La jueza que investiga el accidente ferroviario de Urda da autorización a ADIF para reparar el tramo de vía afectada

La juez de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Orgaz (Toledo) que está dirigiendo la investigación del accidente ferroviario que costó la vida a 69 personas el pasado 28 de octubre entre Urda y Los Yébenes ha dictado este jueves una providencia en la que autoriza a la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) a llevar a cabo las labores de reconstrucción y reparación de la zona de la vía afectada.

Esta autorización judicial, instada por ADIF, está condicionada al cumplimiento de dos requisitos, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) en un comunicado.

El primero, solicitado por el Ministerio Fiscal, insta a que una vez realizadas la inspección y los trabajos de topografía en la zona afectada por el accidente, ADIF concrete el listado completo de los elementos afectados

En cuanto al segundo, acordado por la jueza instructora, detalla que una vez finalizadas las labores de reconstrucción y reparación, ADIF aporte una relación con todos y cada uno de los elementos que se hayan modificado, reparado y/o sustituido, con indicación en todo caso del lugar exacto de la reparación y/o modificación.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.