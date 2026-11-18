La portavoz del Gobierno de Page devuelve el zasca a Ayuso y recuerda que "siempre ha ganado al PP"

La consejera portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha asegurado que "todo el mundo sabe que el presidente regional, Emiliano García-Page, es un socialdemócrata en estado puro".

Así ha respondido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que durante un mitin este martes en Illescas (Toledo) instó a Page a "decidirse" y lo acusó de "ser con una mano de izquierdas y con la otra de derechas".

"El socialismo castellanomanchego ya está tardando en ser coherente: o sacar a Sánchez del Congreso, o irse a su casa y dejar de mentir a todos", expresó la madrileña.

Para Padilla, estas dudas "solo las tiene Díaz Ayuso", ya que todo el mundo sabe que "Page es un socialdemócrata en estado puro, respetuoso y coherente".

Asimismo, ha recordado que con su Presidencia en Castilla-La Mancha, la comunidad se ha convertido en "la región con mayor confianza empresarial de todo el país, donde hay unos servicios públicos fuertes que están a la altura siempre que es necesario".

Además, ha apuntado al incremento de la inversión en la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y el aumento de población en la comunidad, entre otros motivos, porque "ciudadanos de Madrid quieren vivir en Castilla-La Mancha".

"Siempre gana al PP"

Por todo ello, Padilla ha opinado que "hay algo definitivo", que es que "Page ha ganado al Partido Popular siempre que se ha presentado a unas elecciones".

"No hay duda de qué es Page. Tal vez a Ayuso no le valga, pero a la ciudadanía estos argumentos no solo le valen, sino que lo eligen para que dirija la región. Y lo hace de manera contundente", ha sentenciado.