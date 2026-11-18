Uno de los inmuebles incluidos es el Monasterio de Uclés. Monasteriodeucles.es

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado una subvención directa de 650.000 euros a la Iglesia católica para la conservación y restauración de siete bienes del patrimonio histórico y artístico de la región.

La consejera portavoz, Esther Padilla, ha explicado que esta aportación supone un incremento de 150.000 euros respecto al año pasado y permitirá continuar con la protección de algunos de los edificios y elementos artísticos más emblemáticos de los municipios castellanomanchegos.

La subvención permitirá financiar siete intervenciones en las provincias de Albacete, Cuenca, Guadalajara y Toledo, que abarcan desde la recuperación de pinturas murales y retablos hasta trabajos en cubiertas, fachadas y elementos estructurales, según ha informado la Junta en nota de prensa.

En la provincia de Albacete, se destinarán 150.000 euros a una segunda fase de restauración de los elementos arquitectónicos de la cabecera de un templo y de las pinturas murales de su ábside.

La provincia de Cuenca concentra cuatro actuaciones con una financiación conjunta de 200.000 euros. La de mayor cuantía corresponde a la segunda fase de rehabilitación de la iglesia de Santa María Magdalena, en Poyatos, que contará con algo más de 103.000 euros.

Además, se destinarán cerca de 23.000 euros a la rehabilitación y consolidación de las bóvedas de la zona norte de la girola de la Catedral de Cuenca; algo más de 24.000 euros a la redacción del proyecto de ejecución de la cuarta fase de las cubiertas del Monasterio de Uclés; y 50.000 euros a la restauración del retablo mayor de la iglesia de Santiago Apóstol, en Cañete.

En Guadalajara, la aportación será de 150.000 euros para rehabilitar las cubiertas de la iglesia de San Lorenzo Mártir, en Bustares. "Se trata de una intervención necesaria para preservar el edificio y evitar que avance su deterioro", ha señalado Padilla.

Por último, en Toledo, se invertirán otros 150.000 euros en la rehabilitación y restauración de la fachada de la iglesia de San Ildefonso, conocida como la iglesia de los Jesuitas, uno de los edificios más reconocibles del patrimonio monumental de la ciudad.

Interés público

Padilla ha defendido el interés público de estas intervenciones por el valor cultural de los bienes sobre los que se actúa.

"Buena parte de la historia de nuestros pueblos y ciudades está escrita en sus iglesias, en sus conventos”, ha señalado, para recordar que en ellos "se conservan pinturas y retablos que han llegado hasta nosotros después de muchos siglos".

Y, ha destacado que, especialmente en los municipios más pequeños, estos inmuebles representan "uno de sus principales atractivos turísticos", de manera que la financiación responde al "interés público de conservar y proteger una parte importante de la riqueza cultural de Castilla-La Mancha".

La consejera portavoz ha explicado que estas actuaciones se articulan a través de la Comisión Mixta, que se reúne anualmente desde 2021 y tiene entre sus funciones formular propuestas de actuación sobre bienes pertenecientes a la Iglesia católica y establecer las prioridades de intervención.

"Trabajamos mano a mano con la Iglesia católica y con los ayuntamientos para cuidar juntos de nuestro legado", ha concluido Padilla.