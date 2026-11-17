Así es la estrategia de Castilla-La Mancha para erradicar la pobreza severa: afecta a un 8 % de la región

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha destacado a través de sus redes sociales la reducción de la pobreza severa en la comunidad desde 2015, bajando de un 14 % hasta un 8 % en la actualidad.

Una caída de seis puntos que el líder autonómico valora como "una demostración de que las políticas sociales funcionan y que vamos por el buen camino".

No obstante, ha asegurado que el objetivo es que nadie se quede atrás. "Lo haremos con la II Estrategia de Lucha contra la Pobreza (2026-2030) que contempla 118 medidas y una inversión de cerca de 3.000 millones de euros", ha asegurado.

Desde que llegamos al Gobierno, la pobreza severa ha caído seis puntos en Castilla-La Mancha, un dato que demuestra que las políticas sociales funcionan y que vamos por el buen camino. Pero no nos conformamos, nuestro objetivo es que nadie se quede atrás. Y lo haremos con la II Estrategia de Lucha contra la Pobreza (2026-2030) que contempla 118 medidas y una inversión de cerca de 3.000 millones de euros. — Emiliano García-Page (@garciapage) November 17, 2026

La estrategia, en detalle

La II Estrategia de Lucha contra la Pobreza con horizonte 2030 es la continuación del primer plan y tiene el objetivo de articular un sistema de atención integral y transversal de las diferentes áreas del gobierno regional destinadas a reducir la pobreza, la desigualdad y fomentar la cohesión social en la comunidad.

Un plan que prioriza a los grupos más vulnerables en lo que se refiere a la pobreza severa y las situaciones de exclusión grave, garantizando un uso eficiente de los recursos y una mejora en las condiciones de vida de esta población.

Tiene cuatro retos: garantizar los recursos para las personas y territorios en situación de pobreza; mejorar la inversión social en las personas; la protección social y la garantía del estado del bienestar; y reforzar alianzas, trabajo en red y gobernanza.