Ayuso lanza un torpedo a Page por intentar contentar a todos y no tumbar a Sánchez: "No me vale; te decides, majo"
"El socialismo castellanomanchego ya está tardando en ser coherente: o sacar a Sánchez del Congreso, o irse a su casa y dejar de mentir a todos".
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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha aprovechado su presencia este martes en la localidad toledana de Illescas para interpelar a su homólogo castellanomanchego, el socialista Emiliano García-Page.
La dirigente madrileña, aunque no ha citado directamente a Page, se ha referido durante un multitudinario mitin celebrado en Illescas a la forma en la que el presidente de la Junta de Comunidades hace política tratando de contentar a la izquierda y a la derecha. "No me vale; te decides, majo", ha asegurado Ayuso.
La presidenta madrileña ha recordado que los votos de los diputados socialistas de Castilla-La Mancha en el Congreso eran suficientes "para acabar con la mafia", tal y como ha definido al Gobierno de Pedro Sánchez.
Bajo ese argumento, Ayuso ha añadido: "El socialismo castellanomanchego ya está tardando en ser coherente: o sacar a Sánchez del Congreso, o irse a su casa y dejar de mentir a todos".
"A mí ya no me vale que el socialismo castellanomanchego diga no nos gusta Pedro Sánchez", ha insistido la presidenta madrileña, afeando indirectamente a Page y a su entorno que no hayan forzado con hechos concretos la caída del Ejecutivo nacional.
En el mitin también ha participado el presidente del PP de Castilla-La Mancha y precandidato a la Presidencia de la Junta en las elecciones autonómicas de 2027, Paco Núñez, sobre el que Ayuso ha dicho: "Llevas toda la vida trabajando por tu tierra, toda la vida alertando de los problemas y las mentiras del socialismo".