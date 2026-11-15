Tolón: "Me importa lo que pasa en mi provincia, pero sobre todo que sigamos teniendo un gobierno progresista en España"

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y cabeza de lista del PSOE por Toledo, Milagros Tolón, ha asegurado que los socialistas aspiran a "ganar y a gobernar" tras las elecciones generales. Y ha afirmado que "lo más importante" es que de las urnas salga "un gobierno progresista".

Así lo ha indicado en una entrevista con la agencia de noticias EFE, en la que ha afirmado que prefiere no dar un resultado en Toledo.

Para Tolón, es "una responsabilidad y un honor" formar parte de la candidatura del PSOE al Congreso por Toledo. Y ha subrayado que el partido aspira a ser el más votado en la provincia.

"Me importa lo que pasa en mi provincia, pero sobre todo lo que me importa es que sigamos teniendo un gobierno progresista en este país. El PSOE tiene muchos proyectos. En cuanto a Educación abogo por sacar adelante la gran reforma del profesorado, con la bajada de ratios y horas lectivas y fortalecer la educación inclusiva y la educación pública", ha relatado.

Además, ha recordado otras medidas aprobadas por el Ejecutivo central, como las subidas de las pensiones según el IPC y los "más de 300.000 millones de euros que se dan a las comunidades autónomas para reforzar los servicios públicos y los servicios sociales".

Asimismo, ha planteado "sacar un presupuesto muy generoso con los servicios públicos y con las comunidades autónomas". Y ha defendido el modelo de financiación autonómica aprobado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, además de las entregas a cuenta.

Trasvase y Velázquez

Por otro lado, en cuanto al trasvase Tajo-Segura, Tolón ha defendido que el Gobierno central "ha hecho mucho por el Tajo". Y ha abogado por continuar con la aplicación del plan de cuenca aprobado para que el río "pueda ser también aprovechado por los castellanomanchegos".

"Yo estoy totalmente en contra del Tajo-Segura", ha declarado, recordando que en su etapa de alcaldesa de Toledo fue nombrada 'persona non grata' en el Ayuntamiento de Murcia por este rechazo.

En cuanto a su duelo con el alcalde de Toledo y cabeza de lista de los 'populares' al Congreso por Toledo, Carlos Velázquez, ha explicado que le gustaría que también diga "no al trasvase".

Asimismo, ha especificado que estos comicios son de Pedro Sánchez contra Alberto Núñez Feijóo, en respuesta a quienes ven en esta cita con las urnas un nuevo duelo con Velázquez tras las elecciones municipales de 2023. "Las obsesiones que tienen algunos por mí, más vale que las emplearan en obsesionarse por arreglar la ciudad de Toledo", ha explicado.

Por último, ha confiado en que la campaña no esté "constantemente" plagada de insultos. "La ciudadanía sabe perfectamente qué hace el Gobierno y la oposición. Tan importante es ser un buen gobierno como ser una buena oposición", ha sentenciado.