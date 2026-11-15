La campaña del 29-N en directo | El PSOE defiende su modelo de "progreso" frente al de "recortes y retrocesos" del PP

Acto con afiliados PP

El presidente del Partido Popular de Cuenca, José Martín-Buro, ha participado en distintos actos públicos celebrados en Cañaveras y Priego, donde ha apelado a "concentrar todas las fuerzas en torno al Partido Popular" para conseguir una mayoría suficiente que permita a Alberto Núñez Feijóo gobernar España y "cerrar definitivamente la etapa del sanchismo".

Junto al candidato al Senado, Alejo Miranda, y al diputado provincial, Isaías Juan Pérez, ha señalado que estas elecciones "no pueden entenderse como unas elecciones más".

"España se encuentra ante la posibilidad de elegir entre "prolongar un modelo basado en la división, los escándalos y las cesiones a quienes no creen en nuestro país, o abrir una nueva etapa de estabilidad, igualdad y respeto a las instituciones", ha afirmado.

Por ello, ha llamado a la movilización de los conquenses hasta el último día de campaña. "Cada voto cuenta y cada pueblo cuenta. Cuentan Cañaveras, Priego y todos los municipios de nuestra provincia. No se trata solamente de que gane el Partido Popular, sino de que gane Cuenca y de que gane España", ha sentenciado.