La campaña del 29-N en directo | El PSOE defiende su modelo de "progreso" frente al de "recortes y retrocesos" del PP
La última hora del tercer día de campaña electoral.
Más información: Feijóo asegura que "se sabrá toda la verdad" del accidente de Urda si es presidente: "Se depurarán responsabilidades"
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Martín-Buro (PP): "España necesita una mayoría fuerte del PP que deje atrás el sanchismo y devuelva el Gobierno a los españoles"
El presidente del Partido Popular de Cuenca, José Martín-Buro, ha participado en distintos actos públicos celebrados en Cañaveras y Priego, donde ha apelado a "concentrar todas las fuerzas en torno al Partido Popular" para conseguir una mayoría suficiente que permita a Alberto Núñez Feijóo gobernar España y "cerrar definitivamente la etapa del sanchismo".
Junto al candidato al Senado, Alejo Miranda, y al diputado provincial, Isaías Juan Pérez, ha señalado que estas elecciones "no pueden entenderse como unas elecciones más".
"España se encuentra ante la posibilidad de elegir entre "prolongar un modelo basado en la división, los escándalos y las cesiones a quienes no creen en nuestro país, o abrir una nueva etapa de estabilidad, igualdad y respeto a las instituciones", ha afirmado.
Por ello, ha llamado a la movilización de los conquenses hasta el último día de campaña. "Cada voto cuenta y cada pueblo cuenta. Cuentan Cañaveras, Priego y todos los municipios de nuestra provincia. No se trata solamente de que gane el Partido Popular, sino de que gane Cuenca y de que gane España", ha sentenciado.
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El PP de Albacete destaca el compromiso de Feijóo de crear un seguro de ingresos y rentas para agricultores y ganaderos
El cabeza de lista del PP al Congreso de los Diputados por la provincia de Albacete, Francisco Navarro, ha trasladado este domingo el compromiso del candidato 'popular' a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, de crear un seguro de ingresos y rentas para agricultores y ganaderos frente a alteraciones del mercado, además de la mejora de los seguros agrarios.
Así lo ha manifestado en su visita a Bodega María de La Recueja, donde ha estado acompañado por los miembros de las candidaturas al Congreso y Senado, Carmen Navarro, Antonio Martínez Gómez y Pilar Medina; junto al secretario general del PP de Albacete, Bernardo Ortega; y la alcaldesa de este municipio de la comarca de La Manchuela, Llanos Haya.
Navarro ha defendido un "blindaje" de la Política Agraria Común (PAC) "sin recortes" en el presupuesto de la Unión Europea, así como una reforma de la ley de la cadena alimentaria.
"El futuro del sector agrario pasa por incentivar la incorporación de jóvenes, garantizar el relevo generacional y reducir la carga burocrática", ha aseverado el número uno del PP de Albacete al Congreso.
"España necesita experiencia, gestión y rigor para que todo vuelva a funcionar y desterrar los ocho años de corrupción e incompetencia de Pedro Sánchez. Requerimos un presidente serio y decente, decidido a cumplir su contrato con los ciudadanos, porque Feijóo es el presidente necesario", ha sentenciado.
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Tolón: "Me importa lo que pasa en mi provincia, pero sobre todo que sigamos teniendo un gobierno progresista en España"
La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y cabeza de lista del PSOE por Toledo, Milagros Tolón, ha asegurado que los socialistas aspiran a "ganar y a gobernar" tras las elecciones generales. Y ha afirmado que "lo más importante" es que de las urnas salga "un gobierno progresista".
Así lo ha indicado en una entrevista con la agencia de noticias EFE, en la que ha afirmado que prefiere no dar un resultado en Toledo.
Para Tolón, es "una responsabilidad y un honor" formar parte de la candidatura del PSOE al Congreso por Toledo. Y ha subrayado que el partido aspira a ser el más votado en la provincia.
"Me importa lo que pasa en mi provincia, pero sobre todo lo que me importa es que sigamos teniendo un gobierno progresista en este país. El PSOE tiene muchos proyectos. En cuanto a Educación abogo por sacar adelante la gran reforma del profesorado, con la bajada de ratios y horas lectivas y fortalecer la educación inclusiva y la educación pública", ha relatado.
Además, ha recordado otras medidas aprobadas por el Ejecutivo central, como las subidas de las pensiones según el IPC y los "más de 300.000 millones de euros que se dan a las comunidades autónomas para reforzar los servicios públicos y los servicios sociales".
Asimismo, ha planteado "sacar un presupuesto muy generoso con los servicios públicos y con las comunidades autónomas". Y ha defendido el modelo de financiación autonómica aprobado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, además de las entregas a cuenta.
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Feijóo asegura que "se sabrá toda la verdad" del accidente de Urda si es presidente: "Se depurarán responsabilidades"
El líder del Partido Popular y candidato en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que cuando sea presidente del Gobierno "se sabrá toda la verdad" sobre el trágico accidente de Urda (Toledo), que dejó un total de 69 víctimas mortales.
Así lo ha expresado en un vídeo de campaña dirigido a Castilla-La Mancha emitido este domingo, enmarcado en una serie de publicaciones con las promesas y compromisos de Feijóo para cada una de las comunidades autónomas del país.
"En estas semanas tan difíciles, me comprometo a que se depurarán todas las responsabilidades necesarias del accidente de Urda", ha asegurado el 'popular'.
"Cambio necesario"
Feijóo ha abogado por "empezar el cambio que necesita España desde Castilla-La Mancha", instando a todos los ciudadanos a "hablar en las urnas".
"Por fin podrán pedir respeto a la dignidad de nuestro país, de todos los españoles y de esta tierra. El 29-N tenemos la oportunidad de construir una España mejor. Y lo vamos a hacer", ha indicado.
Feijóo se ha comprometido a poner en marcha un modelo de financiación autonómica que cuente con lo que la región necesita. "Los intereses de la comunidad no estarán supeditados a los del independentismo o de ninguna minoría radical", ha afirmado.
Asimismo, ha prometido que "cuidará del campo" y aprobará un pacto nacional del agua para garantizar el suministro y la actividad económica.
"Me comprometo a aliviar la carga de los trabajadores y las familias a las que cada vez les cuesta más llegar a fin de mes", ha sentenciado.
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Tofiño (PSOE) cree que el 29-N está en juego la dependencia: "Con los socialistas bate récords en Castilla-La Mancha"
El cabeza de lista al Senado del PSOE por la provincia de Toledo, José Manuel Tofiño, ha asegurado que en las elecciones del 29 de noviembre se confrontan dos modelos muy diferentes de gobernar: "El del progreso, el avance y la atención a la gente del Partido Socialista y el de los retrocesos y los recortes en derechos y libertades del PP y la ultraderecha".
Así lo ha expresado durante un acto en Seseña, afirmado que está en juego derechos como la Dependencia, que "con los gobiernos socialistas bate récords de financiación en nuestra región y han puesto a Castilla-La Mancha a la cabeza en España".
Tofiño ha destacado el incremento de financiación a la Dependencia que supone la nueva ley aprobada en el Congreso de los Diputados, que "supone que a nuestra región llegan 47 millones de euros adicionales para atender las personas más vulnerables".
"El PP se abstuvo y Vox votó en contra en la tramitación de la Dependencia en el Parlamente nacional Congreso de los Diputados. Y esta misma semana tanto el PP como Vox se abstenía en la votación de la Ley de Dependencia aprobada en la Cortes de Castilla-La Mancha", ha asegurado.
Asimismo, ha marcado cinco claves para estas elecciones generales: servicios públicos, sanidad, educación, servicios sociales e infraestructuras.
"La sociedad española tiene que mirar hacia adelante para buscar soluciones a los problemas que tenemos que no se solucionan en 8 o 12 años. Pero estamos en disposición de tener las ideas, los recursos, el partido y el Gobierno que van a ser capaces de solucionarlos", ha asegurado.
Por último, una de las claves para el triunfo socialista que ha marcado Tofiño es la participación, que se prevé superior al 70 %.
"Registraremos la mayor movilización y vamos a obtener un grandísimo resultado", ha sentenciado.