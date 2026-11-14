Sergio Gutiérrez pide el voto para el PSOE como única opción para "combatir una mayoría de PP y Vox"

El secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha y número dos del PSOE al Congreso de los Diputados por la provincia de Toledo, Sergio Gutiérrez, ha asegurado que tanto en las elecciones generales del 29 de noviembre como en las autonómicas de 27 de mayo, "no hay una papeleta distinta a la del Partido Socialista que pueda combatir a una mayoría del PP y Vox".



En declaraciones a los medios de comunicación antes de participar este sábado en un acto público con jóvenes en Méntrida (Toledo), Gutiérrez ha pedido "unificar esfuerzos" para que quienes "no quieren un futuro marcado por la radicalidad y el recorte, concentren su voto en el Partido Socialista", según ha informado el PSOE en una nota de prensa.

El número dos del PSOE regional ha tomado parte en el acto joven 'Votar para vivir con tranquilidad', organizado por las Juventudes Socialistas de la provincia de Toledo, junto al número 3 por Toledo al Senado, Nacho Hernández; la número 5 por Toledo al Congreso, Irene Carmena; la primera suplente del número 3 al Senado, María Serrate, y el secretario general de las Juventudes de Castilla-La Mancha, Lázaro Ortega.

Gutiérrez ha afirmado que la ciudadanía ya sabe lo que representa “el PP elevado a Vox”, y se ha dirigido “a todos aquellos ciudadanos, y especialmente los jóvenes, que no quieren un gobierno marcado por el recorte y por la radicalidad”, y que “solo tienen en Castilla-La Mancha la papeleta del PSOE para poder ponerle freno”.



En este encuentro de campaña, Gutiérrez ha destacado que “los jóvenes pueden ser protagonistas de su futuro”, de evitar “una involución hacia el pasado" y ha considerado que ello depende del voto de esa generación, a la que ha pedido que se incorpore a "seguir haciendo progresar" al país