El PSOE de Castilla-La Mancha pide el voto el 29-N y el PP critica que hagan campaña "para mantener a Sánchez"

La portavoz del grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Isabel Abengózar, ha instado a la gente a votar al PSOE en las elecciones del próximo 29 de noviembre para "evitar un gobierno de PP y Vox". Por su parte, la portavoz del PP regional, Alejandra Hernández, ha criticado que los socialistas de la región comiencen la campaña pidiendo el voto para Pedro Sánchez.

Abengózar ha asegurado que PP y Vox son "dos partidos que no quieren ni el progreso ni mejorar la vida de las personas".

Y ha destacado lo que significa para una región como Castilla-La Mancha votar al PSOE. "Yo creo que en las elecciones generales y autonómicas el voto útil es el del PSOE. Eso significa que es un voto que servirá para seguir protegiendo a las personas, fortaleciendo las políticas sociales y avanzando sin dejar a nadie atrás", ha asegurado.

Por ello, ha defendido que la gestión y las políticas de los gobiernos socialistas se empeñan en poner en el centro a las personas, "al contrario de lo que hace el PP".

"Estamos escuchando a un PP que saca pecho de querer, si ganan, reactivar en Castilla-La Mancha el basurero nuclear que nadie quiere en este país. Y hablan sin tapujos de poner en marcha el trasvase Tajo-Segura", ha criticado.

Para Abengózar, "el voto al PP es poner a Castilla-La Mancha como una región de segunda a las órdenes de Génova".

Por último, ha destacado la aprobación en las Cortes de la Ley de Medidas Urgentes de Atención a Personas Dependientes, "un paso adelante en materia social y en protección de la Dependencia".

El PP pide "coherencia"

Por su parte, la 'popular' Alejandra Hernández ha lamentado que los dirigentes socialistas de la región hayan comenzado la campaña electoral pidiendo el voto para Sánchez, demostrando que "su prioridad no es defender los intereses de Castilla-La Mancha, sino garantizar la continuidad del actual presidente".

"Resulta especialmente significativo el papel que están desempeñando los principales responsables orgánicos del PSOE regional, empezando por su secretario de Organización y número dos de la formación, Sergio Gutiérrez, que se ha situado al frente de la campaña socialista y está trabajando activamente para conseguir que Sánchez continúe en La Moncloa", ha lamentado.

Para Hernández, todos los dirigentes socialistas de las cinco provincias "forman parte del núcleo de dirección del socialismo castellanomanchego y mantienen una estrecha vinculación con los máximos responsables del PSOE en la región". Por ello, "su implicación en la campaña de Sánchez evidencia el respaldo real que existe dentro del partido a su proyecto político".

"Los dirigentes socialistas de Castilla-La Mancha han despejado cualquier duda: están haciendo campaña para Pedro Sánchez. El PSOE de la región no puede presentarse ante los ciudadanos como defensores de los intereses de Castilla-La Mancha mientras sus principales responsables políticos y orgánicos se vuelcan en una campaña para mantener a Sánchez", ha expresado.

Por ello, le ha reclamado al PSOE "coherencia" y que explique "si sus prioridades están realmente en esta tierra".