Velázquez (PP), Mariscal (Vox) y Tolón (PSOE), son los cabeza de lista al Congreso por Toledo. EDCM

La batalla por el 29-N ya está en marcha: PP, Vox y PSOE toman las calles de Castilla-La Mancha

La medianoche ha vuelto a llenar de carteles electorales las calles de Castilla-La Mancha. Con la tradicional pegada, los partidos políticos han dado comienzo a 15 días de campaña antes de la cita con las urnas del próximo 29 de noviembre.

En esta carrera, PP, Vox, PSOE y otras fuerzas tratarán de convencer a los ciudadanos con discursos muy diferentes sobre el futuro del país y las necesidades de la región.

Las principales formaciones han elegido distintos escenarios de la comunidad autónoma para escenificar el arranque de la campaña, acompañadas de candidatos, dirigentes provinciales, militantes y simpatizantes.

El denominador común ha sido el llamamiento a la participación, aunque con objetivos políticos bien distintos: el PP presenta los comicios como "una oportunidad para poner fin al Gobierno de Pedro Sánchez"; Vox aspira a conseguir una "movilización histórica que permita cambiar el rumbo político" de España, y el PSOE quiere movilizar al electorado progresista "para evitar un retroceso en derechos sociales".

"Oportunidad para el cambio"

El PP ha arrancado la campaña con un mensaje centrado en la necesidad de "poner fin" a la etapa de Pedro Sánchez y abrir un nuevo ciclo político con Alberto Núñez Feijóo al frente del Gobierno. El presidente regional de los populares, Paco Núñez, ha protagonizado en Cuenca la pegada de carteles y ha asegurado que esta es "la campaña electoral más importante de los últimos 40 años".

Paco Núñez, líder del PP en la región, ha participado en la pegada de carteles en la ciudad de Cuenca. PP

"Esta campaña electoral no va de pedir el voto para el Partido Popular, va de pedir el voto para España", ha afirmado Núñez, que ha reclamado un Ejecutivo que recupere la confianza en las instituciones y se centre en resolver los problemas de los ciudadanos.

Por su parte, el presidente provincial del PP en Cuenca, José Martín-Buro, ha reivindicado que la provincia necesita más oportunidades para sus jóvenes, mejores comunicaciones y mayor respaldo a agricultores, ganaderos, autónomos y empresas.

La cabeza de lista al Congreso por esta provincia, Raquel Oliver, ha defendido que la llegada de Feijóo al Gobierno "permitiría que Cuenca tuviera más peso en Madrid". También ha participado Beatriz Jiménez, que ha reclamado soluciones en materia de infraestructuras, movilidad y vivienda.

Desde Toledo, el cabeza de lista al Congreso, Carlos Velázquez, ha señalado que esta campaña "es la más esperada por los españoles de los últimos años" y ha considerado que España "necesita reiniciarse por completo, resetear las políticas de Pedro Sánchez".

Velázquez y De Los Santos estrechan las manos tras la pegada del primer cartel en Toledo. PP

El también presidente provincial del PP de Toledo y alcalde de la capital regional, ha participado en la pegada de carteles en la ciudad junto al vicesecretario nacional de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos. Lo han hecho desde el Polígono residencial.

"Tenemos muchas propuestas, tenemos un partido preparado y tenemos un líder", ha indicado Velázquez, a lo que De los Santos ha añadido, que Alberto Núñez Feijóo tiene capacidad y experiencia, pero sobre todo "es una buena persona, y ahora es tiempo de buenas personas".

En Ciudad Real, la candidata número uno al Congreso, Carmen Fúnez, ha protagonizado el inicio de campaña junto al presidente provincial, Miguel Ángel Valverde, y el resto de integrantes de las candidaturas.

Pegada de carteles del PP en Ciudad Real. PP

Fúnez ha asegurado que el próximo 29 de noviembre "España se juega mucho más que una alternancia política" y ha presentado a Feijóo como la alternativa para "recuperar la normalidad institucional, la separación de poderes y una gestión pública rigurosa".

Valverde, por su parte, ha defendido que la provincia necesita respuestas en agricultura, agua, infraestructuras, vivienda y sanidad, y ha reivindicado el programa popular de 249 medidas.

En Albacete, el presidente provincial del PP, Manuel Serrano, ha participado en la pegada de carteles junto a los cabezas de lista al Congreso y al Senado, Francisco Navarro y Miriam García.

Los populares han expresado su confianza en que Feijóo protagonice el cambio político y han presentado su programa electoral como un "contrato con los españoles".

Candidaturas del PP al Congreso y al Senado por la provincia de Albacete. PP

Navarro ha defendido que el país necesita una nueva etapa de gestión y ha acusado al Ejecutivo socialista de "generar problemas económicos e institucionales".

De otro lado, los candidatos del PP al Congreso de los Diputados por Guadalajara, Itziar Asenjo, y al Senado, Lucas Castillo, también han participado en la tradicional pegada de carteles con la que arranca oficialmente la campaña electoral, trasladando un mensaje de "ilusión, confianza y movilización" ante las próximas elecciones generales.

Sobre estas líneas, pegada de carteles del PP en Guadalajara. PP

Vox con Mariscal desde Toledo

Vox ha elegido, al igual que el PP, el barrio del Polígono para dar el pistoletazo de salida a su campaña electoral. El candidato al Congreso por la provincia de Toledo, Manuel Mariscal, ha estado acompañado por la número dos de la candidatura, Atilana Guerrero, y el presidente provincial, Daniel Arias.

Mariscal ha agradecido el trabajo de los voluntarios que recorrerán las calles y plazas de la provincia para trasladar el mensaje de Santiago Abascal y ha fijado como objetivo conseguir una "movilización histórica" de cara al 29 de noviembre.

El candidato ha centrado buena parte de su intervención en las críticas al Gobierno de Pedro Sánchez y ha asegurado que los comicios representan una oportunidad para "recuperar las riendas de nuestro futuro".

En su discurso ha señalado a jóvenes, autónomos, personas mayores y trabajadores como algunos de los colectivos "perjudicados por las políticas del Ejecutivo".

Mariscal ha iniciado la campaña electoral con la pegada de carteles en el barrio del Polígono de Toledo. Vox

Mariscal ha concluido asegurando que su equipo "se dejará la piel" durante los 15 días de campaña para aprovechar lo que considera una oportunidad histórica de "cambiar el rumbo político de España".

El líder de Vox, Santiago Abascal, visitará Toledo este viernes, donde tiene prevista una atención a medios a partir del mediodía en la céntrica plaza de Zocodover.

En defensa de lo público

Los socialistas han iniciado la campaña con un mensaje centrado en la defensa del Estado del bienestar, las libertades y los avances sociales.

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y cabeza de lista del PSOE al Congreso por la provincia de Toledo, Milagros Tolón, ha pedido el voto "no solamente a los socialistas y a los progresistas, sino a todos los demócratas" para defender los servicios públicos.

La ministra y número uno al Congreso por Toledo, Milagros Tolón, interviene en la pegada de carteles. PSOE

"Una educación pública de calidad, una sanidad pública y unos servicios sociales fuertes", porque como ha recalcado, "no podemos retroceder en derechos ni en libertades".

"A por el 29 de noviembre. A ganar, a ganar y a ganar con el presidente Sánchez", ha sentenciado la socialista en la sede del PSOE regional, en Toledo, donde han realizado la pegada virtual de carteles.

También ha intervenido el cabeza de lista al Senado por la provincia de Toledo y alcalde de Illescas, José Manuel Tofiño, y el secretario general del PSOE en la provincia de Toledo, Álvaro Gutiérrez, que ha señalado que los socialistas tienen "la responsabilidad de saber" que es "el único partido que puede frenar a la derecha y puede ganarla".

En Albacete, la cabeza de lista al Congreso, Amparo Torres, ha defendido que estas elecciones no son una cuestión de alternancia política, sino de elegir "entre dos modelos de país: uno de avances y conquistas sociales y otro que supondrá retrocesos y recortes".

Los candidatos socialistas de la provincia de Albacete, en la imagen, en la pegada de carteles. PSOE

Junto a ella, la candidata al Senado Isabel Belén Iniesta y el secretario general provincial, Santi Cabañero, han reivindicado la necesidad de seguir consolidando derechos y garantizar servicios públicos como la sanidad, la educación y las pensiones.

En Cuenca, la candidatura encabezada por Luis Carlos Sahuquillo y Yolanda Rozalén ha protagonizado el arranque en la Casa del Pueblo, donde ha pedido el voto para "frenar a las derechas y garantizar los derechos y libertades conquistados".

Sahuquillo ha reconocido que el escenario electoral en la provincia es complicado, pero ha insistido en que cada voto puede resultar decisivo.

Por su parte, en Ciudad Real, el inicio de campaña se ha desarrollado sin la presencia de la cabeza de lista al Congreso, Isabel Rodríguez.

En la imagen, socialistas de Ciudad Real tras descubrir uno de sus carteles electorales para esta campaña. PSOE

El coordinador provincial de campaña y secretario de Organización, José Manuel Bolaños, ha destacado el despliegue de más de 70 actos electorales por toda la provincia y ha animado a militantes y simpatizantes a defender el proyecto socialista.

Bolaños ha reivindicado medidas como la subida del salario mínimo, el incremento de las pensiones, el aumento del presupuesto de becas y la equiparación de los permisos de maternidad y paternidad.

En el mismo acto, la candidata número uno al Senado, Rosa Melchor, ha llamado a movilizar el voto progresista para "darle un vuelco a las encuestas" y ha advertido de que el 29-N se decidirá "entre progreso e involución".

El número dos al Congreso, Julián Nieva, ha coincidido en alertar "del riesgo de retroceso en derechos" y ha reivindicado los datos de empleo, pensiones y crecimiento económico como argumentos para defender la continuidad del proyecto socialista.

Con los primeros carteles ya colocados, Castilla-La Mancha entra así en dos semanas de intensa actividad política. Los partidos tienen por delante 15 días para recorrer la región, defender sus propuestas y tratar de convencer a un electorado cuyo voto será decisivo el próximo 29 de noviembre.