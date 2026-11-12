Castilla-La Mancha dedicará el 25-N a combatir la violencia machista en espacios digitales: "No es artificial, es real"

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha elegido el lema 'La violencia contra las mujeres no es artificial, es real' para la celebración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres el próximo 25 de noviembre. El objetivo es incidir en las nuevas formas de violencia machista que existen en el entorno digital.

La consejera de Igualdad, Sara Simón, ha pedido tener en cuenta que, "aunque en algunas ocasiones las imágenes o la voz pueden ser falsas, la violencia es real".

"La tecnología no es mala en sí misma, todo depende del uso que se haga de ella. Pero es imprescindible tener en cuenta que, en el caso de la inteligencia artificial, si ahora la propia tecnología evoluciona y aprende de sí misma, o incorporamos la igualdad y la perspectiva de género o efectivamente acabará convirtiéndose en un arma muy peligrosa, generadora de desigualdad y también de violencia", ha expresado.

Por ello, ha incidido en la importancia de educar y formar a las personas más jóvenes. Y ha instado a "no tolerar la negación de la violencia machista".

"Quien enciende la tele o ve un vídeo en cualquier red social de alguien negando la violencia acaba normalizando e interiorizando marcos conceptuales que, en el peor de los casos, le llevarán a acabar reproduciendo esa violencia estructural en cualquier grado", ha afirmado.

Al respecto, ha citado los datos del Ministerio del Interior y del INE, que indican que el 12,2 % de las mujeres en España han sufrido acoso digital. Además, en el rango de 18 a 24 años el porcentaje se eleva al 34,5 %.

Reconocimientos

El acto institucional por el 25-N se celebrará este año en Iniesta (Cuenca) y la Junta entregará 10 reconocimientos a centros educativos y empresas, entidades u otro tipo de asociaciones que destacan contribuciones en la lucha contra la violencia machista.

Este año, el IES 'Río Júcar', de Madrigueras, es el centro educativo distinguido en Albacete por su labor para fomentar la igualdad y la convivencia a través de su Plan de Igualdad, con actividades de sensibilización y prevención de la violencia de género. Por su parte, el Grupo Tecon ha sido valorado por su compromiso con la recuperación e inserción laboral de mujeres víctimas de violencia machista, mediante cursos de alfabetización digital y donaciones de equipos informáticos a los recursos de atención de la provincia.

En Ciudad Real, el CEIP 'Santísimo Cristo de la Misericordia', de Miguelturra, recibe el reconocimiento por un proyecto que aborda la prevención de la violencia de género desde la educación emocional y la eliminación de estereotipos. También se distingue a Formación Integral y Servicios Empresariales (FISE), por su trayectoria en formación y consultoría en igualdad.

El CRA 'Manchuela', que agrupa a los municipios de Villalpardo, Villarta y El Herrumblar, es el centro educativo premiado en Cuenca por sus actividades de sensibilización. La Asociación para el Desarrollo Integral 'El Záncara' ha sido distinguida por su compromiso con las mujeres del medio rural.

En Guadalajara, el IES 'Profesor Domínguez Ortiz', de Azuqueca de Henares, destaca por incorporar la igualdad como eje transversal de su proyecto educativo. La Asociación Violencia Machista Cero, de El Casar, recibe también este reconocimiento por su labor de sensibilización.

El CEIP 'Andrés Arango', de Velada, es el centro educativo seleccionado en Toledo por sus iniciativas de sensibilización. En el ámbito de las entidades, se reconoce al Colegio Oficial de Abogados de Toledo por su implicación en la formación frente a la violencia de género.