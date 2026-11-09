Marcilla: "Globalcaja es más que una entidad; nuestro objetivo es acompañar a los agricultores de la región"

El director Banca Rural en Globalcaja, Alberto Marcilla López, ha destacado que son "mucho más que un banco, ya que el 17,5 % de los beneficios de la entidad son retornados al propio territorio". Así lo ha expresado durante su intervención en el foro 'Agricultura, economía y cultura para transformar el territorio' organizado en Tomelloso por Cooperativa Virgen de las Viñas Bodega y Almazara y EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha.

"Somos una entidad financiera, pero vamos un poco más allá, para hacer de nuestra tierra un lugar de futuro. Intentamos que las cosas pasen en este territorio", ha expresado.

En cuanto al mundo rural, Marcilla ha destacado que uno de los objetivos de la entidad es acompañar a los agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha en un contexto en el que tienen que hacer frente a adversidades como a los elevados costes de producción.

"Para Globalcaja es una gran satisfacción cuando una cooperativa o una bodega nos agradece el acompañamiento en asuntos como la participación en ferias internacionales. Y también estamos al lado de los productores cuando tienen que enfrentarse al relevo generacional", ha indicado.

Precisamente para apoyar la promoción de los productos castellanomanchegos Globalcaja ha desarrollado un programa de internacionalización vitivinícola que tiene el objetivo de hacer que la gente consuma vino.

"El propósito de este plan es anticiparnos a lo que quiere el consumidor. Hoy el hábito de consumo se modifica con 10 millones de 'likes', que se consiguen en poco tiempo. El 20 % del PIB de Castilla-La Mancha está en el sector agrario y las cooperativas tienen un papel muy protagonista. No podemos estar esperando a que las cosas pasen, tenemos que provocarlas", ha expresado.

Conversación con Alberto Marcilla moderada por Alberto Molero. Ángela Pulido Díaz

Para Marcilla, a los retos del cambio climático o la innovación, debemos sumar el objetivo de "generar valor".

"El relato es súper importante. Nos estamos autoflagelando continuamente con que tenemos una gran producción, pero España nunca es el primer país producción. Si somos la mayor superficie del mundo, significa que hay alguien que con menos produce más", ha afirmado.

Para Marcilla, "nadie es más sostenible que un agricultor" y eso hay que venderlo al mundo.

Promover el consumo

El director de Banca Rural de Globalcaja ha criticado la postura de la Unión Europea acerca del vino. "Solo faltaba encontrarnos en una botella de vino una foto como en los paquetes de tabaco", ha lamentado.

Y ha afirmado que las políticas europeas no están yendo en la dirección correcta, ya que "no han hecho lo suficiente" por el sector primario.

A esto se suma el contexto y las adversidades a las que se han enfrentado los agricultores en los últimos años, "con filomenas, sequías, inundaciones, volcanes y hasta la vuelta de Donald Trump".

"Todo lo que ha pasado influye de una forma directa en el sector agrario y esto afecta a los costes de producción. Por eso es tan importante buscar soluciones, como la internacionalización", ha expresado.

Por ello, ha reiterado la importancia de la labor de Globalcaja para acompañar a cooperativas, bodegas e industrias agroalimentarias, "no solo en la promoción de sus productos, sino también con otros recursos como los seguros agrarios".

El foro "Agricultura, economía y cultura para transformar el territorio" ha sido organizado por Cooperativa Virgen de las Viñas Bodega y Almazara y EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, en colaboración con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Diputación Provincial de Ciudad Real, el Ayuntamiento de Tomelloso y Globalcaja.