El Gobierno de Castilla-La Mancha tendrá una dirección general de toros y ganadería brava si Núñez es presidente

"Cuando el Partido Popular gobierne Castilla-La Mancha, la tauromaquia contará con todo el apoyo, todo el respeto y todo el compromiso de su Gobierno", ha asegurado el presidente regional de dicha formación política, Paco Núñez, durante su participación en la VII Gala de Entrega de los Trofeos Taurinos Virgen del Prado 2026.

Núñez ha reivindicado que los toros son "nuestra cultura, nuestra identidad y el sustento de miles de familias" y ha cifrado en más de 10.000 los hogares que dependen de esta actividad en Castilla-La Mancha, con un impacto económico cercano a los 400 millones de euros, según los datos que ha expuesto durante su intervención en el evento organizado por la asociación cultural taurina Cargando la Suerte en Carrión de Calatrava (Ciudad Real).

"Cuando hablamos de toros, hablamos de cultura, de historia y de libertad, pero también hablamos de empleo, de oportunidades, de nuestros pueblos, de nuestros ganaderos y de miles de familias que encuentran en esta actividad su forma de vida", ha señalado.

Nueva dirección general

El presidente regional del PP ha aprovechado el encuentro para concretar algunas de las medidas que pondría en marcha si llega al Gobierno autonómico. La principal novedad sería la creación de una dirección general específica para el mundo del toro y la ganadería brava, con la que pretende establecer una interlocución directa con el sector y desarrollar políticas de protección, promoción y fortalecimiento.

A esta medida sumaría el refuerzo del apoyo institucional a las escuelas taurinas, la colaboración con ayuntamientos y asociaciones para facilitar la organización de festejos populares con garantías de seguridad y el respaldo a las ganaderías de bravo y a los profesionales.

"No podemos permitir que una actividad que forma parte de nuestra historia, que genera riqueza y que mantiene vivos nuestros pueblos encuentre dificultades donde debería encontrar apoyo", ha afirmado.

Impacto económico

Núñez ha insistido en la vinculación de la actividad taurina con el medio rural y ha destacado el papel de las ganaderías de bravo en la conservación del territorio y el mantenimiento de la economía de numerosos municipios.

"Detrás de cada festejo hay ganaderos, profesionales, transportistas, hosteleros, comerciantes y muchas familias que trabajan para mantener viva una tradición que forma parte de lo que somos", ha subrayado.

En este sentido, ha recordado que fue un Gobierno del Partido Popular el que impulsó en Castilla-La Mancha el reconocimiento de la tauromaquia como Bien de Interés Cultural (BIC), además de reivindicar la protección de esta actividad mediante la legislación estatal de 2013.

"Defender los toros no es solamente defender una tradición; es defender nuestros pueblos, nuestra economía, nuestra libertad y el derecho a conservar y transmitir nuestra cultura a las próximas generaciones", ha añadido.

Foto de autoridades. PP CLM

Núñez ha felicitado a la asociación Cargando la Suerte por sus dieciséis años de trabajo en favor de la difusión de la tauromaquia y ha concluido reiterando su compromiso con el sector: "Porque los toros son parte de nuestra historia, pero también tienen que ser parte de nuestro futuro".

La gala ha servido para reconocer a distintos protagonistas de la temporada taurina. Entre los premiados figuran Samuel Navalón, como triunfador de la feria; Diego Ventura, por la faena más artística; y Juan Contreras, como mejor hombre de cuadrillas. También ha recibido un reconocimiento especial el matador Víctor Puerto con motivo de su retirada de los ruedos.

El acto ha contado también con la presencia del presidente de la Diputación de Ciudad Real y presidente provincial del PP, Miguel Ángel Valverde, y de la vicesecretaria nacional del partido y candidata número uno al Congreso por Ciudad Real, Carmen Fúnez.

Víctor Puerto y Miguel Ángel Valverde. Diputación de Ciudad Real

El presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, ha reafirmado el compromiso de la institución provincial con la tauromaquia y ha defendido que la fiesta es "algo más que cultura, tradición y raíces", porque también genera movimiento económico y social en torno a una actividad que atrae a mucha gente y permite celebrar festejos en numerosos municipios.