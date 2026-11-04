El Gobierno de Page cree que dimitir era la "única decisión" que Puente podía tomar por "responsabilidad institucional"

La consejera portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha interpretado la dimisión de Óscar Puente al frente del Ministerio de Transportes como "la única decisión que podía tomar" desde el punto de vista del "ejercicio de responsabilidad institucional" que cree que supone este paso.

Durante la rueda de prensa para dar a conocer los acuerdos tomados en el último Consejo de Gobierno, Padilla se ha referido a la elección tomada por Puente y anunciada durante su intervención ante la Comisión Permanente del Congreso de los Diputados tras la "auténtica tragedia" que ha supuesto la muerte de 69 personas en el accidente ferroviario ocurrido en Urda el pasado miércoles 28 de noviembre.

"Han sido días duros, marcados por el dolor, la tragedia, la preocupación y la responsabilidad de afrontar una tragedia de esta magnitud" ha remarcado la consejera, quien ha recordado que este golpe "se ha vivido de forma particular" en la región.

Precisamente por todo esto, Padilla no ha querido "empañar con nada más" sus reflexiones después de ser cuestionada por el posible efecto del accidente en la campaña electoral.

Eso sí, no ha querido dejar pasar la ocasión de la "respuesta única" que se ha dado a la emergencia, "sin importar el color político" y basada en "colaboración, transparencia, atender y estar al lado de las personas que han necesitado y necesitan ayuda".



"Estamos muy orgullosos desde el Gobierno de Castilla-La Mancha de la respuesta que se ha dado como región" y de saber que "tenemos unos servicios públicos de primer nivel", además de "una ciudadanía tan solidaria como la que tenemos", ha sentenciado.