El palacio Casa del Canónigo Obrero, situado en la plaza Abdón de Paz de Toledo, recibirá una inversión de 1,36 millones de euros. Javier Longobardo

Los siete edificios históricos de Castilla-La Mancha en los que el Gobierno invertirá 5,3 millones de euros del 2 % Cultural

El Gobierno de España ha aprobado una inversión total de 5,3 millones de euros para rehabilitar siete edificios históricos de Castilla-La Mancha a cuenta del Programa 2 % Cultural.

La Comisión Mixta de este programa, en el que participan el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y el Ministerio de Cultura ha dado luz verde a un total de 78 actuaciones en toda España con un presupuesto total de 80 millones de euros.

En la región, el edificio que más dinero recibirá es el Alcázar de Guadalajara con un total 1,5 millones de euros sobre un presupuesto total de rehabilitación de 4,23 millones, según ha informado la Delegación del Gobierno.

La segunda actuación que más inversión recibirá es la rehabilitación del palacio Casa del Canónigo situada en la plaza Abdón de Paz en Toledo. En este caso, la subvención aprobada asciende a 1,36 millones de euros.

Desde la Diputación de Toledo ha celebrado que esta ayuda permita financiar el 70% de la inversión prevista para la primera fase de rehabilitación del edificio, cuyo presupuesto asciende a 1.950.324,15 euros.

"El resultado supone un importante respaldo a un proyecto que tiene como objetivo recuperar uno de los inmuebles históricos del casco antiguo de Toledo y devolverlo a la ciudadanía como un espacio público destinado a la cultura", señalan.

La inversión global prevista para la rehabilitación integral del palacio se aproxima a los cinco millones de euros, con el fin de conservar, frenar el deterioro y recuperar la funcionalidad de este edificio histórico de carácter barroco.

Resto de inversiones

En la provincia de Guadalajara, también se han aprobado ayudas para la recuperación del callejón del Pósito, en Sigüenza (526.061 euros); para el convento de San Francisco, en Pastrana (377.342 euros) y para el recinto amurallado de Brihuega (301.342 euros).

En Albacete, la restauración del castillo de Nerpio recibirá una subvención de 973.749 euros, mientras que en Cuenca, la rehabilitación integral de los molinos de viento de Mota del Cuervo será apoyada con una ayuda de 281.499 euros.