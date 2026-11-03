Esther Esteban: "No se trata solamente de añadir años a la vida, sino de dar vida a esos años"

"No se trata solamente de añadir años a la vida, sino de dar vida a esos años". Con esta reflexión, la presidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, Esther Esteban, ha abierto este martes en Toledo el foro Vivir más, vivir mejor: los retos de una sociedad longeva, organizado por la Fundación "la Caixa" y este periódico con la colaboración de la Diputación de Toledo.

Desde el Centro Cultural San Clemente de la capital toledana, Esteban ha arrancado su intervención trasladando su "afecto y solidaridad" a las víctimas del accidente ferroviario de Urda y ha defendido que el paulatino aumento de la esperanza de vida en España debe ir acompañado "salud, autonomía, oportunidades y acompañamiento".

La presidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha ha situado la longevidad entre los grandes debates que deben ocupar un lugar prioritario en la agenda pública y ha recordado que el aumento de la esperanza de vida obliga a responder a preguntas sobre cómo envejecer, cómo garantizar una vida digna y activa durante más tiempo y cómo adaptar los servicios públicos, las ciudades y el modelo de convivencia a la nueva realidad demográfica.

Esteban, en la misma línea, ha advertido de que la longevidad no puede abordarse únicamente desde una perspectiva sanitaria o económica. "Es, ante todo, una cuestión social, familiar y humana", ha señalado.

En este sentido, ha reivindicado el papel de las personas mayores, su experiencia y conocimiento, y la necesidad de combatir el edadismo, que ha definido como una forma de discriminación que aparece cuando "pintan canas en nuestras sienes".

La presidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha ha agradecido expresamente a la Fundación "la Caixa" su compromiso y colaboración para hacer posible la jornada.

También ha destacado la importancia de impulsar iniciativas sociales que contribuyan al bienestar de las personas y permitan construir una sociedad más justa, inclusiva y preparada para los desafíos del futuro.

Veinte años de periodismo

La bienvenida ha servido también para recordar una efeméride especial para el periódico: sus veinte años de trayectoria. Esteban ha reivindicado las dos décadas de periodismo comprometido con Castilla-La Mancha, con la defensa de una información libre e independiente y al servicio de los lectores.

"Nacimos como un pequeño periódico digital y hoy somos un referente informativo en la región", ha afirmado.

La presidenta ejecutiva ha recordado que EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha alcanzó el pasado año cerca de 18 millones de usuarios únicos y más de 37 millones de páginas vistas, según los datos oficiales de la OJD contrastados con otros medidores de audiencia como GfK o Marfil Compass, cifras que situaron al medio como líder regional en ambos parámetros.

Esteban ha asegurado que esa posición de liderazgo se ha consolidado durante 2026, año en el que el periódico conmemora sus dos décadas de historia. Una celebración que, según ha explicado, mira tanto al camino recorrido como a la responsabilidad de seguir creciendo y contando todo aquello que importa a la región.

La presidenta ejecutiva ha cerrado su intervención agradeciendo la participación de los asistentes y expresando su deseo de que la jornada permita encontrar respuestas a uno de los grandes retos de nuestro tiempo: "Espero que esta jornada nos permita encontrar respuestas para vivir más y, sobre todo, para vivir mejor".