El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, atendiendo a los medios de comunicación este sábado a las puertas de la iglesia parroquial de Urda. JCCM

Page pide a los españoles que "se unan en torno al dolor" por las víctimas del accidente de tren de Urda

El presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha pedido a "todos los españoles" que "se unan en torno al dolor" por las víctimas del accidente de tren que se producía el miércoles entre los municipios de Urda y Toledo, y que por el momento ha costado la vida a 69 personas y mantiene a otras 34 ingresadas.

A la entrada de la misa funeral que se ha celebrado en la iglesia parroquial San Juan Bautista de Urda este sábado, ha reconocido la petición "unánime" de apoyo a las familias y ha destacado la "inmensa solidaridad y estado de ánimo compartido en todos los rincones" del país, "independientemente de las ideas de cada cual".

"Eso pone muy de manifiesto la forma de ser de los españoles", ha precisado Page, quien ha remarcado "la reacción solidaria a la hora de donar sangre, a la hora de colaborar, a la hora de preocuparse y, sobre todo, a la hora de mostrar sentimientos".

Como había informado su Gabinete unas horas antes, el presidente de Castilla-La Mancha ha confirmado que el número de víctimas mortales se mantiene en 69 y la de heridos ingresados en hospitales de Castilla-La Mancha ha descendido a 34. Respecto a esos afectados, de los que 15 están en UCI, ha detallado que "evolucionan razonablemente bien".

Page también ha explicado que en estos momentos la cifra de denuncias por desaparición recogidas por la Guardia Civil corresponde con la de víctimas mortales, por lo que ahora los esfuerzos se centran en culminar las identificaciones para que las familias puedan acoger los restos mortales de sus seres queridos.

Para ello, los profesionales que trabajan en el Instituto de Medicina Legal de Toledo siguen unos protocolos "enormemente estrictos, con dobles pruebas de verificación", que fueron reforzados a raíz del accidente en 2003 del avión YAK-42 que se cobró la vida de un contingente de 75 militares y 12 miembros de la tripulación.

"Sé que es tremendo, porque todos quisiéramos que pudieran descansar las familias cuanto antes, pero es la autoridad judicial y es la ley", ha sentenciado.

Por último, Page ha señalado que el Gobierno autonómico está en contacto con la autoridad judicial "para habilitar si es necesario a lo largo de la tarde noche, en función de la luz, iluminación para que pudieran seguir adelante los trabajos de búsqueda" en los que ahora mismo participan los efectivos de la Guardia Civil.

36 identificaciones

La última actualización del Centro Integrado de Datos (CID) llevada a cabo en la noche de este viernes, recogía un total de 36 identificaciones de los 69 cadáveres rescatados del interior de los trenes y la finalización de todas las autopsias.

El CID también precisaba que siguen activas 67 denuncias por desaparición, de las que 14 pertenecen a ciudadanos extranjeros de Argentina, Australia, Canadá, Estados Unidos, Francia, Japón, México, República Checa, Túnez y Venezuela.

En un primer momento, la Guardia Civil había contabilizado 72 denuncias, pero cuatro personas fueron localizadas con vida en los hospitales y una más no había llegado a subirse al tren.