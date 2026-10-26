María Ángeles Castellanos, número uno por Podemos Toledo al Congreso. CCOO

Estas son las listas de Podemos Castilla-La Mancha al Congreso y al Senado de cara al 29-N

La exsecretaria de Políticas Sociales, Agenda 2030 y Empleo de CCOO CLM, María Ángeles Castellanos encabezará las listas de Podemos de Castilla-La Mancha al Congreso en Toledo para las próximas elecciones del 29 de noviembre. Luisa María García será número uno por Albacete, María Isabel Ruiz por Ciudad Real, José María Oviedo por Cuenca y Mario Gallego por Guadalajara.

Castellanos ha afirmado que la formación se presenta en Castilla-La Mancha "para parar a las derechas, bajar el precio de los alquileres y topar los pisos de temporada".

Toledo

La lista por Toledo al Congreso la lidera Castellano y le siguen Marcos Isabel Núñez, Natalia López Martín, Emiliano Gómez Peces, Esmeralda Cecilia Aguilar y Pedro Labrado.

En cuanto a la lista del Senado, está compuesta por María Ángeles Zarzoso, Juan Muñoz Gutiérrez y María del Carmen Gómez.

Ciudad Real

En Ciudad Real, a María Isabel Ruiz la acompañarán Diego Ruiz Figueroa, Clorinda Ivonne Tejada, José Manuel Lucerón y Minerva Del Hoyo.

La lista al Senado la componen Víctor García-Escribano, Teresa Lozano y José María Jiménez.

Cuenca

En Cuenca, la lista del Congreso está formada por José María Oviedo, Enelvia Quiroz Lara y Jesús Damián Tinarejo Riquelme.

En cuanto al Senado, los nombres son Teresa María Navarro, Andrés Fernández Ruiz y María Luisa Ruiz.

Albacete

En Albacete, acompañarán a Luisa María García los políticos José Antonio Costa Facal, Susana María Sánchez García y Manuel Herreros Muñoz.

La lista del Senado estará compuesta por Luis Ángel Aguilar Montero, María De Los Llanos Rabadán y Antonio Brell.

Guadalajara

Por último, la lista al Congreso por Guadalajara la conformarán Mario Gallego, Susana Rodríguez Santiago y Luis Muñoz Jiménez.

En cuanto a los nombres del Senado, son María Luisa Martínez, Luis Fernando Hernández y Katia Isabel Ruiz.